Da Vinci'nin 'Ayı Kafası'na rekor fiyat

Sadece 7'ye 7 santimetre boyutlarında ve soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği olan 'silverpoint’ ile yapılmış.

Rönesans döneminin İtalyan filozofu ve sanatçısı Leonardo da Vinci'nin "Ayı Kafası" çizimi açık artırmada satılmaya hazırlanıyor.

İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nde temmuz ayında yapılacak açık artırma şimdiden gündemde.

138 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor

Uzmanlar "Ayı Kafası" çiziminin 12 milyon pound yani yaklaşık 138 milyon liraya kadar alıcı bulabileceğini tahmin ediyor.

Çizim öncelikle New York, Hong Kong ve Londra'da sergilenecek, ardından Londra'da açık artırmaya çıkarılacak.

Müzayede evinin sanat uzmanları, çizimi Rönesans döneminden kalma en önemli eserlerden biri olarak değerlendiriyor.

Kaynak: TRT Haber