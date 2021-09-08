Dedektörle Roma dönemine hazine keşfetti

Danimarka'da amatör bir arkeolog yeni satın aldığı altın detektörü ile Roma İmparatorluğu dönemine ait birçok altın nesneden oluşan bir hazine keşfetti. Tarihi bir değer taşıyan bu hazinenin Danımarka'nın batısındaki Vejle Müzesi'ne verildiği belirtildi.

Müze yetkilisi Mads Ravn keşif ile ilgili yaptığı açıklamda, "6'ncı yüzyıldan kalan bu hazinede, tabak büyüklüğünde bir madalyon da dahil olmak üzere toplam 22 altın nesne bulunuyor. Söz konusu parçalar üzerinde bazı bilmediğimiz semboller bulunuyor, Viking Çağı'ndan önceki dönemi hakkındaki bize yeni bilgiler verecek" diye konuştu.

Yaklaşık bir kiloyu bulan bu hazine 8'nci ve 12'nci yüzyıllar arasında Viking Çağı'nda kralların beşiği olarak kabul edilen Jelling yakınlarında keşfedildi. Keşif yaklaşık altı ay öncesine dayanıyor ancak şimdiye kadar dikkatle gizli tutulmuştu.

Bazı nesneler, zamanın hükümdarlarına gönderme yapan, ancak aynı zamanda İskandinav mitolojisini hatırlatan runik motiflere ve yazıtlara sahip. Ayrıca bir madeni para, Roma İmparatoru Konstantin'i tasvir ediyor.

İlk incelemelere göre, hazine, 536 yılında İzlanda'da gökyüzünü kaplayan volkanik bir patlamanın ardından kuzey Avrupa ikliminin alt üst olduğu kaotik bir zamanda yerel bir eşraf tarafından tanrılara adak olarak bırakılmış olabilir.

Tarihi hazine, Şubat 2022'den itibaren Vejle müzesinde sergilenecek.

Kaynak: Euronews