Genel kanını aksine dünyada en çok İngilizce konuşulmuyor ve dünyada en çok hangi diller konuşuluyor? sorusunun cevabını merak edenler karşılarına çıkan sonuçları görünce şaşırabiliyor.

Dünyada en çok konuşulan dili pek çok farklı açıdan ele almak mümkün. Konuşulduğu coğrafyanın genişliği, ne kadar kişi tarafından konuşulduğu, kaç yıldır konuşulduğu ve hatta bunların tamamının geçerli olduğu bir denkleme göre sıralama yapılmaya çalışıldığında ortaya çıkan listenin farklılıklar göstereceği aşikar.

Ancak bu konuda genel geçer bir kural olduğunu belirtmek istiyoruz. En çok konuşulan dil, ülkelerin nüfusuna göre tespit ediliyor.

Geçen yıla ait UNESCO verileri, dünyada en fazla kullanılan dillerin Çince ve İngilizce olduğunu ortaya koydu. Arapça ve Hintçe'nin de konuşanların sayısı dikkate alındığında dünya dilleri sıralamasına girdiği görülüyor. Listenin devamında Malayca var. Dünyaya dağılan Malezyalılar nedeniyle bu dil yaygın hale gelmiş durumda.

İlk 10: Dünyada en çok hangi diller konuşuluyor?

Listeye detaylı bir şekilde bakmak gerekirse, dünyanın tamamında konuşulmamasına karşın nüfus faktörünün etkisiyle Mandarin birinci sırada. Daha önce Çince olarak ifade ettiğimiz bu dil Çin'de konuşuluyor ve resmi dil kabul ediliyor.

Çince'ye kıyasla küresel anlamda daha çok kişi tarafından kullanılan İngilizce, pek çok ülke tarafından resmi dil ilan edilmesine rağmen ikinci oluyor. Yeni Zelenda, Kanada, Amerika, Güney Afrika, İngiltere, Hong Kong, Avustralya ve Zimbabve gibi ülkelerin resmi dilinin İngilizce olduğu biliniyor. Öte yandan İngilizce, globalde yaygın diplomatik dil olarak kullanılıyor.

Hindistan ise nüfus yoğunluğu ile Hintçe dilinin dünyada en çok konuşulan diller listesinde üçüncü olmasına katkı sağlıyor. Ayrıca Hindistan'ın nüfusu her geçen gün artıyor ve Hintçe yakında İngilizce'yi sollayabilir.

Sıralamanın devamında İspanyolca var. Önemli ölçüde yaygın olan İspanyolca, Güney Amerika ile Orta Amerika'da ana dil durumunda. İngilizce'yle ile benzer kelimelere de sahip olması nedeniyle çok sayıda ülkenin İspanyolca konuştuğu biliniyor.

Geldik Rusça'ya. Başta Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna olmak üzere pek çok ülkede konuşulan Rusça, listenin 5. sırasında yer alıyor. Sovyet etkisi sayesinde Rusça'nın yaygın hale geldiği tahmin ediliyor.

Arapça da özellikle Orta Doğu'da olmak üzere küresel düzeyde konuşuluyor. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün yanı sıra pek çok ülkede bulunan Müslümanların Arapça bildiği öngörülüyor. Dini inanç kaynaklı olarak Arapça dilinin dünyada yaygın bir şekilde konuşulduğu biliniyor.

Listenin şaşırtabileceğini söylemiştik. Sırada Bengalce var. 150 milyon civarında nüfusa sahip Bangladeş'te konuşulan dil, hiç de küçümsenmeyecek bir konum olan 7. sırada yer alıyor.

8. sırada Portekizce geliyor. Son derece yaygın olan bu dilin denizci Prens Henry ve Vasco De Gama vesilesiyle dünyanın dört bir tarafına yayıldığı aktarılıyor. Brezilya'da ana dil olmak üzere Mozambik, Macau, Venezuela ve Angola'da Portekizce konuşuluyor.

Endonezya ve Malezya'da Malayca dili kullanılıyor ancak söz konusu dilin çok sayıda farklı lehçesi bulunuyor.

İlk 10'un sonuncusu olan Fransızca, "romantik dil" şeklinde ifade ediliyor. Bu dil konuşma açısından daha kibar ve kulağa hoş gelmesi nedeniyle bu tanıma layık görülüyor. Fransızca, Fransa dışında Haiti, Belçika, Ruanda, Kanada ve Kamerun'da konuşuluyor. Toplam 29 ülkenin resmi dili olan Fransızca'nın Haiti, Ruanda ve Kamerun gibi sömürgelerle ve soykırımlarla hafızalara kazınmış ülkelerde yaygın olması dikkat çekiyor.