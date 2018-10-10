Dünyanın en büyük kitap fuarı bugün açılıyor

70'inci Frankfurt Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Gürcistan’ın bu yıl onur konuğu olduğu fuarın açılış törenine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de hazır bulundu.

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller törende yaptığı konuşmada yayıncılardan "kitaba olan özlemi" daha derin bir faaliyetle ve esaslı içeriklerle daha da canlı tutmalarını istedi. Riethmüller "İnsanları yeniden daha da fazla kitapla temasa geçirmek ve bu bağı yeniden kurmak hepimize bağlı" dedi.

Fuarın resmi açılış töreni dün yapılmıştı.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı beş gün boyunca açık kalacak. Cuma gününe kadar sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuarı Cumartesi ve Pazar günü kitapseverler ziyaret edebilecek.

110'DAN FAZLA ÜLKE KATILIYOR

Fuarda 110'dan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayınevi stand açıyor. Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos fuara katılan yayıncıların sayısının yüzde üç oranında arttığını söyledi. Boos artışın en çok Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faliyet gösteren yayınevlerinde yaşandığını kaydetti. Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan fuarda yaklaşık 70 yazarla temsil ediliyor. Fuarda toplamda 4 binden fazla etkinliğin düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 13:37