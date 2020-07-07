Ebabil kuşları için restorasyon ertelendi

İstanbul’un simgelerinden biri olan Beyoğlu’ndaki Galata Kulesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2,5 ay sürmesi beklenen restorasyon için tarihi kuleye iskele kurulmaya başlandı. Ancak her yıl Afrika’dan gelerek Galata Kulesini kendilerine yaşam alanı olarak seçen ebabil kuşlarının varlığı tehlike altına girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum." diyerek çalışmalara ara verdiklerini açıkladı.



Yardıma muhtaç, yaralı ve hasta kuşlar için iyileştirme çalışmaları yapan Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu, daha önce yaptığı açıklamada “İstanbul Galata Kulesindeki restorasyon çalışması, üreme dönemindeki kuşları tehdit ediyor, yavru kuşların ölümüne neden oluyor. Kulenin cephesindeki boşluklarda üreyen akkarınlı ebabil, ebabil, serçe, güvercin gibi ekolojik açıdan önemli olan kuş türlerinin üreme kolonileri, ciddi ve geridönüşü olmayacak bir tehdit altında. Bu kıyıma engel olmak için, bu restorasyon çalışmasının kuşların üreme faaliyetlerini durdurdukları sonbahara ertelenmesi en çevreci, duyarlı, barışçıl ve insancıl çözüm olacaktır” demişti.





İstanbul’un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi, aynı zamanda tarihi yapıyı yaşam alanı olarak kullanan ebabil kuşlarıyla da ünlü. Her yıl bahar aylarında Afrika’dan çıkan üç ebabil türü, kuş göç yolu üzerindeki İstanbul’a ulaşıyor ve bir kısmı kenti üreme ve yaşam alanı olarak seçiyor. Yaklaşık 1500 yıllık tarihi bir yapı olan Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi de ebabillerin yaşam alanlarından biri. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda kulenin bulunduğu meydanda ebabil şenlikleri bile organize edilmişti.

"GALATA, KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyonun sonbaharda başlayacağını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek" denildi.

EBABİL KUŞLARININ KABEYİ YIKILMAKTAN KURTARDIĞINA İNANILIYOR

Ebabil kuşlarının İslam tarihinde de önemli bir yeri var. Fil Suresi, Allah’ın evi olarak anılan Kâbe’yi filleriyle yıkmak isteyen Habeşistan Kralının ordusunun ebabil kuşları tarafından kurumuş çamurdan taşlar atılarak helak edilişini konu alıyor.