El yazmaları Afrika boynuzundaki İslam tarihini ortaya koyuyor

Etiyopya, Eritre, Cibuti ve Somali'de çalışma yapan araştırmacılar 2.000'den fazla İslami el yazması tanımlayarak analiz etti.

Geleneksel olarak, İslam araştırmalarındaki alimler, Afrika Boynuzu'nu Müslüman dünyasını uzun zaman ihmal etmiştir, bu yüzden Afrika'nın bu kısmının İslami edebi geleneği daha önce detaylı olarak incelenmemiştir.

Batı Etiyopya'da (Jimma bölgesi) Aggaro'da bulunan "Şeyh Kamal" koleksiyonundan geliyor. Tarihi tam bilinmiyor ama büyük olasılıkla 19. yüzyıl dönemine ait. İslami adanmışlık şiirleri ve ilahileri içerir. Bu şairin, ünlü Arap şairin çok meşhur bir peygamberlik panosu olan "Manto Şiiri" temelinde, 14. yüzyılda Şam el-Din Muhammed el Fayyumi (14. Yüzyıl) tarafından yazılan Hz. Peygamber'e (SAV) övgü içereni bir şiiri Muhammed el-Busiri (d. 1294) besteledi.

“İSLAM ÇALIŞMALARI VE AFRİKA ÇALIŞMALARI ALANLARINDA ALİMLER, AFRİKA BOYNUZU'NU UZUN SÜRE İHMAL ETTİ…”

Etiyopya, Eritre, Cibuti ve Somali'de çalışma yapan araştırmacılar buldukları 2 binden fazla makaleleri kayıt altına alarak diğer araştırmacıların makaleleri incelemelerini sağlamış ve daha önce ihmal edilmiş olan bu İslami edebi geleneğe yönelik araştırmalarına katkıda bulunacakları bir veritabanı oluşturmuştur.

Afrika Boynuzu projesinde İslam'ın baş araştırmacısı Kopenhag Üniversitesi'nden profesör olan Alessandro Gori, “İslam çalışmaları ve Afrika çalışmaları alanlarından alimler, Afrika Boynuzu'nu uzun süre ihmal ettiler, çünkü her iki alanda da tipik olmayan alanları buluyorlar ve öncelikle onu Horn'un en büyük ülkesi olan Etiyopya'nın Hristiyan gelenekleriyle ilişkilendiriyorlar. Ancak araştırma projemizin gösterdiği gibi, Afrika Boynuzu'nda en azından 17. ve 18. yüzyıllara dayanan zengin ve farklı bir İslami edebiyat geleneği yaşandı ”diye açıklıyor .

“El yazmaları, Horn bölgesinin belirli bölgelerinde bulunan Müslümanların, insanların el ve davulları alkışlayarak eşlik ettikleri ya da 'şarkı söyledikleri' eşlik ettikleri ya da 'şarkı söyledikleri' bir araya getirdikleri adanmışlık ya da mistik metinler oluşturmaya yönelik bir tutkuya sahip olduklarını gösteriyor. İslami bağlamda problemli hale gelebileceği için “şarkı” kelimesini kullandım ”dedi.

“Bu, Horn'un İslam geleneğine özgü ve özel bir şey, ancak yine de elbette tanınabilir bir biçimde İslami; Kuzey Almanya'nın Lutheranizminden farklı, yani Danimarka'nın Lutheranizmiyle karşılaştırabilirsiniz. Ama yine de Lutheranizm. ”

METİNLERİN ÇOĞU ARAPÇA OLARAK YAZILMIŞTIR, ANCAK HARARİ, AMHARCA VE SOMALİ GİBİ YEREL DİLLERDE DE ARAPÇA ALFABESİNDE YAZILMIŞ BAZI DİLLER VARDIR.

Tasavvuf üzerine yazılmış pek çok metin dışında, araştırmacılar çok sayıda Kur'an, İslam hukuku üzerine metinler ve Arapça gramerlerini ortaya çıkardı. Metinlerin çoğu Arapça olarak yazılmıştır, ancak Harari, Amharca ve Somali gibi yerel dillerde de Arapça alfabesinde yazılmış bazı diller vardır.

Alessandro Gori, “Arapça elbette İslam'ın çalışmasının merkezinde yer alıyor ve Afrika Boynuzu'nda yaşayan yerel halkın birçoğu Arapça bilmeyecekti, bu nedenle aldığımız el yazmaları koleksiyonlarında Arapça dilbilgisi hakkında nispeten fazla metin var. . Arapça, Latin’in Hristiyan Avrupa’da yaptığı gibi aynı işlevi görüyordu - eğer öğrenilmiş biri ve Müslüman olsaydın, temel Arapça bilgisinden daha fazlasına sahip olman gerekiyordu, ”diyor.

Özellikle yetersiz depolama koşullarına sahip kırsal alanlardan alınan pek çok metin ağır hasar gördü ve parçalandı ve araştırmacılar onları bulamazlarsa bazıları tamamen kaybolmuş olacaktı.

“Hassas metinlerin bozulmasını önlemek için hassas el yazmalarıyla nasıl başa çıkılacağına dair kısa bir el kitabı hazırladık, ancak daha da önemlisi, onları dijitalleştirdik ve içeriğini incelemeyi mümkün kılacak bir veritabanı oluşturduk. Gori onlara dokunmadan el yazmaları yazıyor ”diyor.

“Örneğin [veritabanı] veritabanı türler, yazarlar, marjinal notlar ve metinlerin mülkiyet geçmişi hakkında bilgiler içeriyor. Şimdi, dünyanın dört bir yanından iş arkadaşlarının, veritabanının geliştirilmesine katkıda bulunacağını ve böylece İslam'ın yerel Afrika sürümlerini daha iyi tanıtacağımızı ve büyümeye devam edeceğimizi umuyoruz. ”

Kaynak: Kopenhag Üniversitesi, futurity.org, www.dunyabulteni.net