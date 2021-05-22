Eurovision’da finalistler belli oldu

Eurovision 2021'in ilk yarı finali nasıl büyük bir çekişmeye sahne olduysa ikinci yarı finali de bir o kadar sürprizsiz geçti. Bahislerde favori olan ülkelerden 9'u final biletini kazandı. San Marino, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya, İzlanda, Arnavutluk, İsviçre, Bulgaristan, Sırbistan ve Moldova finale kalan ülkeler oldu. Danimarka, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya, Gürcistan ve Polonya ise yarı finalde elenen ülkeler oldu. Gecenin en büyük şovlarından biri elbette açılışı yapan San Marino'ydu. Herkes Senhit'e Hollanda'daki sahnede stüdyo kaydındaki gibi dünyaca ünlü rapçi Flo Rida'nın eşlik edip etmeyeceğini merak ediyordu. Flo Rida müthiş bir son dakika sürprizi yaşatarak Rotterdam'a gitti ve ayağının tozuyla, siyah şortu ve müthiş cool'luğuyla Senhit'e eşlik etti. Zaten halihazırda çok iyi bir şarkı olan 'Adrenalina', Flo Rida'nın müthiş enerjisi sayesinde gecenin en iyi performanslarından birine dönüştü.