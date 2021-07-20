Fatma Girik hastaneye yatırıldı
Sinema sanatçısı Fatma Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kültür Sanat 20.07.2021, 13:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.
AA
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