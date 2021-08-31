Sanat dünyasını yasa boğan Ferhan Şensoy'un vefat haberi bugünün en çok konuşulan konularının başında gelirken, usta tiyatrocu hakkında bilgi edinmek isteyen internet kullanıcıları Ferhan Şensoy kimdir gibi başlıklarla aramalar gerçekleştirerek ünlü oyuncunun hayat hikayesini öğrenmeye çalışıyor.

70 yaşında bu dünyaya veda eden Şensoy'un ölüm haberi, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" notuyla kurucusu olduğu ortaoyuncuları tiyatro topluluğunun Twitter hesabından paylaşıldı.

Şensoy'un yaşamını yitirdiği İstanbul Tıp Fakültesi de "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören; ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

Ferhan Şensoy, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı ve ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olarak tanınıyordu.

Samsun Çarşamba'da 1951 yılında dünyaya gelen Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanı olarak görev yapıyordu.

Ödüllü yazar Ferhan Şensoy televizyona ilk kez ne zaman çıktı?

Şensoy'un ilk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı. Yazdığı skeçler ise Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başlanan Şensoy, bir süre Galatasaray Lisesi'nde okudu ve 1970'te Çarşamba Lisesi’ni bitirdi. Şensoy, 1971'de Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadıktan sonra 1972-1975 arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam etti. 1975 yılında Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla En İyi Yabancı Yazar ödülüne layık görülen Şensoy, yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da yönetmenliğini yaptığı Harem Qui Rit isimli müzikalde rol aldı.

Şensoy, 1975 yılı bitmeden Türkiye'ye geri geldi ve bir yıl sonra yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Türk Yazarları Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve yönetmenlik yapan Şensoy, aynı yıl televizyon için ilk skeçlerini yazmaya başladı. Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu'yla birlikte oynadığı bu skeçlerin birinde garson rolüyle ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi. Duayen sanatçı, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı ve yine 1976'da TRT ile Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler kaleme aldı.

İlk kitabı olan Kazancı Yokuşu’nun 1978 yılında yayımlanmasından sonra yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışmasına imza atan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Şensoy burada kendi eseri olan İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda oynadı ve yönetmenliğini üstlendi.

Şensoy, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle 1978 yılında TRT'de yasaklandı. Bizim Sınıf için daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda "perde" denilecekti. Şensoy'un oyuncu olarak katıldığı Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizilerine de yasak getirildi. Aynı yıl Anyamanya Kumpanya’dan ayrılan Şensoy, ardından Ayfer Feray Tiyatrosu’na geçti. Şensoy 1979 yılında TRT'de kendi yazdığı Sizin Dershane dizisinde rol alırken aynı zamanda Ayfer Feray Tiyatrosu’nda yine kendi yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı Hayrola Karyola oyununda sahneye çıktı. Yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla Stardust Gece Kulübü’nde sahneleyen Şensoy, Arda Uskan'ın yazıp Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde yine aynı kulüpte oynadı.

Ortaoyuncuları Kavuğu

Ferhan Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul'dan devraldı. Tarihi Ses Opereti'ni onaran Şensoy, Ses 1885 adıyla açtı. Ortaoyuncular, sahne onarıldıktan sonra Soyut Padişah’ı oynadıkları Küçük Sahne’den Ses 1885’e taşındı. Şensoy, aynı yıl yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı Büyük Yalnızlık filminde Sezen Aksu'yla rol aldı.

1990 yılında Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola çıkarak yazdığı Yorgun Matador’u yöneten Şensoy, 1991'de Ünyeli amatör yazar Cihan Öksüz’ün skeçlerinden oluşturduğu Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. Ferhan Şensoy’un İstanbul'u Satıyorum adlı eseri Tomris Uyar tarafından İngilizce’ye tercüme edildi. Şensoy aynı yıl Güle Güle Godot’yu ve Show TV için yaptığı Varsayalım İsmail dizisini yeniden yazdı. Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile birkez daha Nokta Dergisi’nin Doruktakiler Ödülü’ne layık görülen Şensoy'un İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You kitabı 1992 yılında yayımlandı. Şensoy, yazıp yönettiği, müziğini ise Fikret Kızılok'un yaptığı Köhne Bizans Operası’nda oynadı.

1993’te, yeniden yazdığı Parasız Yaşamak Pahalı oyununu sahneye koyan ve Alper Maral ile birlikte müziklerini yapan Şensoy, Şu Gogol Delisi adlı oyununu Türkçe olarak yeniden yazdı. Avni Dilligil En Özgün Oyun Ödülü alan oyun Derya Baykal’a, Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirirken, Canan Göknil’e de, Avni Dilligil En İyi Giysi Ödülü’nü getirdi.Güle Güle Godot ve Denememeler aldı iki kitabı yayınlanan Şensoy’un, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı oyunu amatör bir Türk tiyatro topluluğu tarafından New York'ta sergilendi.Devam eden Ferhangi Şeyler gösterileriyle, Altın Objektif Ödülü’ne layık görülen Şensoy bu dönemde, atv’de Kaybet-Kazan isimli bir yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

1994 senesinde, kiraladığı bir gemiyi yüzen tiyatroya dönüştüren ve İçinden Dalga Geçen Tiyatro adını verdiği bu geminin tiyatro salonunda, yazdığı ve müziklerini yaptığı, Seyircili Seyir Defteri adlı yönetmenliğini kendi yaptığı oyunda oynayan Şensoy, aynı geminin 2. katındaki barda, gece 24:00'den sonra, Kırkambar-Gece Tiyatrosu kabare gösterisini sergiledi. Perdesini Kuruçeşme'de açan, daha sonra demir alarak Fenerbahçe'ye giden bu yüzen tiyatro projesi, Ferhan Şensoy’a İsmail Dümbüllü Ödülü’nü getirdi.

Kanal D televizyonunda, Bağımsız Federe Ferhan Şensoy Televizyonu isimli haftalık bir program yapan Şensoy’un Güle Güle Godot adlı eseri, Paris'te amatör bir tiyatro topluluğu tarafından Fransızca’ya çevirerek, Adieu Godot ismiyle oynanırken, Hayrola Karyola oyunu da, Yugoslavya'da Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda oynandı. Aynı sene Amsterdam'da bir Türk tiyatro topluluğu tarafından oynanan Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı ve Parasız Yaşamak Pahalı oyunları daha sonra da, Amsterdam Deneme Sahnesi Topluluğu tarafından sahneye kondu.

Haneler oyununu yeniden yazan ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nda sahneleyen, daha sonra da, Anca Visdey’nin Femme-Sujet isimli oyununu, Fransızca’dan Türkçeye, Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri adıyla çeviren Şensoy, Altın Frekans Ödülü’nü kazandı.1995 senesinde, Flash TV'de Akşam Traşı isimli canlı yayın bir söyleşi programına başlayan ve yazıp yönettiği Üç Kurşunluk Opera’da oynayan Şensoy, yazdığı ve müziklerini yaptığı, Felek Bir Gün Salakken adlı tek kişilik oyununun dünya prömiyerini Çarşamba’da yaparak, bir Anadolu turnesiyle oynamaya başladı. 82 kez Anadolu’da sergilenen ve 1.Uluslararası Maşusa Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan oyun, 84. perdesini İstanbul'da açtı.

Kanal D için Boşgezen ve Kalfası isimli televizyon dizisini yazan Şensoy, yönettiği oyunu, o sene Kültür Bakanlığı’nın En İyi Topluluk Ödülü’nü alan Ortaoyuncular’la birlikte oynadı.1996’da, Şensoy’un Ferhangi Şeyler adlı oyunu, Stuttgart, Duisburg, Bochum, Berlin, Wuppertal, Köln, Nürnberg, Münih, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam ve Zürih'de sergilendi.Kaplama Alanı Dışında isimli film senaryosunu yazan ve Oteller Kitabı adlı eseri yayınlanan Şensoy’un, yayınlanmamış kitabı, Gecedeste’den Numarasız Sayfalar, Öküz Dergisi’nde yayınlandı.Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin haftalık mizah eki Dinozor’da yazmaya başlayan ve Güle Güle Godot oyunu Huroman Nevruzova’nın çevirisiyle Rusya'da yayınlanan tiyatrocunun 1989’de onardığı Ses 1885, statik sorunlardan ötürü kapandı. Bu ikinci onarım döneminde Ortaoyuncular, yurt içi, yurt dışı ve İstanbul'un değişik semtlerinde turnelere çıktılar.

1997’de, Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri’nin Londra'da iki kez sergilenmesinin ardından, Haldun Taner'in, düzyazı, öykü, skeç ve şarkılarından, Haldun Taner Kabare isimli bir oyun kurgulayan ve Derya Baykal’ın sahneye koyduğu oyunda rol alan Şensoy, o sene 11 Aralık'ta, kendisine En Başarılı İletişimciler Ödülü ve En İyi Deneme Yazarı Ödülleri’ni getiren Ferhangi Şeyler gösterisini 1266. kez sahneleyerek, onarımı tamamlanan Ses 1885’i yeniden açtı.1998’de, Falınızda Rönesans Var adlı bir kitabı yayınlanan Şensoy, yazdığı Çok Tuhaf Soruşturma adlı oyunun sahneye koydu. Amsterdam ve Brüksel'de sergilenen Ferhangi Şeyler, Münih, Köln, Stuttgart, Essen, Frankfurt, en:Den Bosch, Sidney ve Melbourne’da sergilenen Felek Bir Gün Salakken de, 400. gösterisine ulaştı.

Şensoy, 1999'da eşi Derya Baykal için Şu An Mutfaktayım adlı tek kişilik kadın oyununu yazdı. Londra, Magosa, Washington, New York, Montreal ve Toronto’da sergilenen Ferhangi Şeyler, 1350. gösterisine çıktı. Şensoy, Cine 5 için yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı Ferhan Şensoy T.V. isimli tek kişilik bir televizyon programı hazırladı. Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş isimli oyununu Oyun Atölyesi’nde sahneye koyan Şensoy, 2000 yılında Anton Çehov’un eseri Vişne Bahçesi’ni çağdaş bir Karadeniz öyküsü şeklinde Fişne Pahçesu – Çehov Lazdur Laz Kalacaktur adıyla kendi üslubuyla baştan kaleme aldı.