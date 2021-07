Filistinli oyunculardan 74. Cannes Film Festivali'ne boykot

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Sabah Olsun (Let it be morning) filminin Filistinli aktörleri, Cannes Film Festivali'nin organizatörlerine bir mektup yolladı.

Filmin yönetmeninin İsrailli olmasından ötürü filmin "İsrail filmi" olarak tanımlanmasına tepki gösteren oyuncular, festivali boykot etme kararı aldı.

Boykot kararının nedenine ilişkin mektupta, "Filmimizin yapımında İsrailli dostumuz Eran Kolirin'in yer almasından onur duyuyoruz. Bununla birlikte filmin festivalde 'İsrail filmi' olarak tasnif edilmesindeki tutarsızlığı görmezden gelmemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Filmin Filistin halkına şiddet uygulayan "İsrail devletinin" ismiyle anılmasına karşı olunduğu vurgulanan mektupta, işlenen suçlar karşısında sessiz kalmanın, apartheid uygulamalarını kabullenmek ve Filistin halkına yönelik şiddeti aklamak olduğu vurgulandı.

İsrailli yönetmen Eran Kolirin de konuyla alakalı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, boykot eden oyuncularla birlikte festivale gitmeyi istemesine rağmen onların bu kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

Boykot kararı alan aktörler arasında Alex Bakri, Cuna Süleyman ve Selim Dav da yer alıyor.