Geçen yıl hayatını kaybeden Türk hayranı Fransız piyanist Blet ölüm yıl dönümünde anıldı

Cenevre Stephane Blet'in Dostları Derneği öncülüğünde Stephane Blet'in vefat ettiği yerde düzenlenen anma törenine, derneğin kurucusu Mehmet Yıldız, dernek üyeleri ve Blet'in sevenleri katıldı.

Yıldız, tören sırasında yaptığı konuşmada, böyle bir günde hem hüzünlendiğini hem de Blet'in dostlarıyla olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Törende Blet'in danışmanı ve yakın dostu Dilek Akdemir'in İstanbul'dan gönderdiği mesaj da okundu.

Akdemir, mesajında Blet'in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, onun konserlerini, belgeselini ve birçok sanatsal faaliyetini organize etmeyi planlarken, vefatıyla ilgili anma organizasyonları yapacağını hiç düşünmediğini belirtti.

Akdemir, "Bunlar bana çok ağır geldi. Ben Türkiye’de yaşayan bir Müslüman olarak bizi bizden daha iyi bilmene hayran kaldım. Fransa'dan kalkıp geldin ama İstanbul’da turist gibi yaşamadın. Sen hepimizden daha Müslüman, Türk, Osmanlı, İstanbullu, Türkiyeli, oldun. Ne kadar takdir etsem seni az." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan siyasetçilerin gönderdiği mesajlar da tören sırasında okundu.

Stephane Blet kimdir?

Paris'te 1969'da doğan ve küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Stephane Blet, ABD'li klasik piyanist Byron Janis'in, yeteneğini keşfetmesi üzerine New York'a gitti ve burada bir diğer piyanist Vladimir Horowitz'in asistanlığını yaptı.

İlk albümünü 15 yaşında yayınlayan piyanist, 1986'dan itibaren uluslararası konserler vermeye başladı.

Şimdiye kadar 500 civarında beste, 15 Osmanlı Rapsodisi ve 44 plağı bulunan Blet'e, Türk halk müziği konusunda yaptığı özel çalışmalar nedeniyle 1996'da devlet nişanı verildi.

Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen ünlü piyanist 2016 yılından itibaren Türkiye'de yaşamaya başlamıştı.

Blet, 2018'de Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk askerine destek amaçlı konser vermişti.

Ölüm tehditleri almıştı

Konserin ardından PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını söyleyen Blet, Şubat 2019'da Türkiye'ye gelerek, hakkındaki ölüm tehditlerine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

Blet, konuya ilişkin AA muhabirine, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde boykota uğrayan Blet'in birçok konseri iptal edilmiş ve YouTube kanalı kapatılmıştı.

Kendisini "Türk hayranı" olarak tanımlayan Blet, iyi derecede Türkçe konuşuyordu.

Blet, 7 Ocak 2022'de Cenevre'de hayatını kaybetmişti. Ünlü piyanistin, bir arkadaşının evine yaptığı ziyaret sırasında kaza sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyordu.

Cenevre kanton yetkililerinin polis ve otopsi raporlarında, Blet'in ölümünde intihar ihtimalinin öncelikli olduğu belirtiliyor.