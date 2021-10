Genç Dergisi Ekim Sayısı Çıktı

Genç Dergisi 16. yılına girdi ve ilk günkü heyecanla yoluna devam ediyor. Ekim ayının kapağında Amerika'yı Yeniden Keşfetmek başlığı yer alıyor. Malum Amerikan güçleri Afganistan'dan kısa bir süre önce ardında büyük bir enkaz bırakarak çekildi. Derginin dosyasında Amerika geçmişi bugünü enine boyuna işlendi, dünya genelinde işlediği zulüm karnesi çıkarıldı, uzman isimlerden ülkenin şimdiki hali ve geleceğine ilişkin önemli görüşler alındı. Bu kısımlarda tarihe notlar düşüldü, altı çizilerek okunsa yeridir.



Dergi her zamanki gibi dopdolu içeriğiyle okuru içine çekiyor, yenilenen tasarımıyla göz dolduruyor. Kıymetli isimlerle yapılan röportajlar da okunmaya değer; Mehmet Lütfi Arslan, "Dünyaya Uyum Sağlamaya Değil, Uyumu Sağlamaya Geldik" derken Mehmet Atalay, "İslam Cami Merkezli Bir Medeniyettir" diyor. Derginin ilerleyen sayfalarında Zaher Elbek'in "Gazze'de Dava Sahibi Olmanın Bedeli Ağırdır" başlıklı söyleşisi Gazze gerçeğine ilişkin önemli noktalara işaret ediyor, Selim Tiryakiol, "Dil Ordusu ve Donanması Olan Bir Lehçedir" diyerek alana ilişkin ufuk açıcı bilgiler paylaşıyor.



Genç Dergisi'nin ilerleyen sayfalarında kültür sanattan bilim teknolojiye, gezi yazılarından sağlığa kadar birçok yazı bulunuyor. Ayrıca yeni yıla özel abone olanlara Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin Gençler Soruyor isimli eseri de hediye olarak veriliyor. Gençlerin en çok sordukları sorulara kendine has üslubuyla cevap veren Gençler Soruyor, her gencin kütüphanesinde yer alması gereken müstesna bir eser olarak nitelendiriliyor.