Genç Dergisi'nin Eylül 2020 sayısı çıktı

Koronavirüs salgını sebebiyle evlere çekildiğimiz vakitlerde herkes bir bakıma ailesini keşfetti, en yakınlarıyla uzun vakitler geçirdi. Birçok açıdan farklı bir tecrübeydi bu, aynı zamanda ilişkilerin ne kadar kırılgan olduğu da ortaya çıktı.

Günümüzde her yerden bireyselciliğin pompalandığı bu dönemde, aile hâlâ en büyük kale. Ve özellikle gençlerin kendi anne-babalarıyla, kendi kardeşleriyle ilişkileri çok büyük bir ehemmiyete sahip.

Babasının ne iş yaptığını bilmeyecek kadar babasıyla ayrı hayatlar yaşayan çocuklar artıyor. Gençler ise oyunlardaki ve sosyal medyadaki karakterleri babalarından, annelerinden iyi tanıyorlar. Çocuklarımızı babaları değil karakterler yetiştiriyor.

Eylül sayımız için gençlerin aileleriyle olan ilişkilerini masaya yatırmak; birbirlerini ne kadar tanıdıklarını görmek ve “Ailemiz bizim neyimiz olur?” sorusunu gündeme almak istedik.

Sosyolog, psikolog, eğitimci büyüklerimize ve tabii ki meselenin direkt muhatabı gençlere sorular sorduk.

Bu sayımızda;

Sosyolog, radyo programcısı ve yazar Serpil Özcan’la aile kavramının bizim için ifade ettiği değerler konusunda bir söyleşi yaptık.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Dr. Selim Argun ile eşine az rastlanır öğrencilik serüveni başta olmak üzere öncülük ettiği şûraları ve ümmet buluşmalarını sorduk. Gençlerin çok merak ettiği YLYS programı üzerine merak edilenleri konuştuk.

Bugün fotoğraf çekmek saniyeler alan bir iş olsa da aynı zamanda dijital dünyada profesyonel yaşamın önemli bir parçası ve spesifik bir uğraş. Biz de bu düşünceyle fotoğraf eğitmeni Zübeyir Süğlün ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Fotoğrafçılığa başlama serüvenini, İstanbul’un ne manaya geldiğini, profesyonel fotoğrafçılığı ve projelerini sorduk.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan “Gençlik Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele” ismiyle kolektif bir şekilde hazırlanmış yeni bir kitap çıktı. Kitaptaki bir bölümün de yazarı olan DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ile görüştük.

Bahçe küçük bağ manasına gelmekte olup cennete olan hasretimizin bu dünyadaki ifadesidir. Ancak modern zamanlarda şehirleştikçe topraktan, bahçeden uzaklaşıyoruz. Apartmanlarda yaşadığımız şu çağda ekebilecek, ilgilenebilecek küçük bir bahçemiz bile kalmadı. Hem bahçeyi hem de İslam Medeniyeti’nde bahçe sanatını konunun uzmanlarından Peyzaj Mimarı Abdurrahman Çetinkaya ile konuştuk.

Dergimiz yazarlarından Emre Topoğlu, ilk eseri olan “İzi Kalır” ile okuyucuyla buluştu yakın zamanda. İlk kitapların heyecanı bir başkadır, bizde bu güzel heyecanı paylaşmak adına denemeleri ile hayatın insanda bıraktığı farklı izleri kaleme alan yazarla geçmişi, yazdıklarından muradını ve çocukluğumuzun özel duygularını konuştuk.

Dopdolu röportajlar ve alanında uzman birçok ismin kaleminden yazılar GENÇ'in 168. sayısında sizleri bekliyor.



