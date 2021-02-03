Genç Dergisi'nin Şubat sayısı raflardaki yerini aldı

Editörlüğünü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın yaptığı zengin yazar kadrosuyla ve gençlerin gündemini yakalamasıyla dikkat çeken Genç Dergisi'nin yeni sayısı 1 Şubat 'ta çıktı. Bu ayki dosyanın başlığı ise; "Seni Sana Gösterecek 50 Roman".

"NE VAR NE YOK"

Dergi "Ne Var Ne Yok" bölümüyle okuyucuya merhaba diyor. Ülkemizden ufuk açıcı haberlerin derlendiği bölümün ardından bi'dünya haber karşılıyor sizleri. Dünya Müslümanlarının ilham veren öykülerine yer veriyor. Özellikle Mevlana'nın şiirlerini mimari eserlere dönüştüren adamın hikayesi bambaşka diyarlara götürüyor okuyanları.

"SENİ SANA GÖSTERECEK 50 ROMAN"

Genç Dergisi'nin dosyasında 50 gençten görüş alınmış. "Seni Sana Gösterecek 50 Roman" başlığıyla sunulan dosyada 50 farklı genç, okudukları ve kendilerinde iz bırakan romanları kısa ve özlü bir anlatımla aktarmışlar. Bu aralar ne okusam diyenler için gençlerden güzel tavsiyeler içeriyor.

Derginin ilerleyen bölümlerinde Ejder Okumuş'la gerçekleştirilen bir röportajı görüyoruz. "Hem Dindarlaşıyoruz Hem Sekülerleşiyoruz" diyor Okumuş. Taha Kılınç "İnsanı İnsan Yetiştirir" başlığıyla ulaştırıyor mesajını. Tülay Gökçimen, "Nerede Görsek Tanırız O Kırmızı Çamuru" derken Emre Topoğlu "Hikâyemin Kapısını Anahtarla Açtım" diyor.

İSLAM MEDENİYETİ AÇIK BİR MEDENİYET MİDİR?

Genç Dergisi'nin orta sayfalarında İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Macit ile İslam Medeniyeti üzerine bir röportaj bulunuyor. Modernistler ve gelenekçiler bağlamında medeniyet fikrinin nasıl anlaşıldığını açıklayan Macit, "İslam Medeniyeti Açık Bir Medeniyettir" diyor. "Doğu da Batı da Allah'ın arzı olması itibariyle eşittir" şeklinde beyan veren Abdulkadir Macit; Doğu ve Batı'nın aslında nötr kavramlar olduğunu insanların kavramlara göre ilişki biçimi geliştirdiğini ifade ediyor.

Derginin sonlarına doğru; bilim-teknoloji, kültür-sanat, gezi, sinema ve gençlerin gündemine ilişkin önemli konular, hoş bir üslupla değerlendiriliyor. "Şifahane", "Tarih Müzakeresi", "Elden Ne Gelir?", "Mikro Alemden Makro Aleme", "Tekno Gündem", "Yazı Atölyesi" ve diğer başlıklar okuyucunun ilgisini çekiyor.

Genç Dergisi’nin bu ayki sayısına katkı sunan isimler;

Abdullah Uçar, Adem Ergül, Adem Özköse, Ahmet Şahin Akbulut, Ayşe Saliha Emon, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esat M. Eskimez, Ethem Cebecioğlu, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hande Berra, Hatice Betül Karagöz, Hatice Özdemir Tülün, K. Beyza Kirenci, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, M. Lütfi Arslan, Muaz Erdem, M. Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, Salih Bolat, Salih Yüzgenç, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Taha Kılınç, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yahya Uyar, Yusuf Kandil.