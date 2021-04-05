Genç Dergisi Nisan sayısı çıktı!

Genç Dergisi nisan sayısında Ramazan ayını gündeme taşıdı. Ramazan’ın anlamı, önemi, bu ayda bir gencin neler yapması gerektiği konusunda uzman isimlerden dosya için görüşler alındı. Dergide, ülkemizden ve dünyadan haberlerin yanı sıra kültür-sanat ve bilim-teknolojideki gelişmeler de yer alıyor.

Dergi, “Ne Var Ne Yok?” sayfasıyla karşılıyor okurunu. Ülkedeki gelişmeler ve STK’lar hakkında bilgilerin verildiği sayfanın hemen ardından “bi’dünya haber” dünya Müslümanları ile ilgili ufuk açıcı haberleri okurla buluşturuyor. Bu kısımda, “Kliniğindeki Kanser Hastalarının Borçlarının Silinmesini Sağladı” başlıklı haber özellikle dikkat çekiyor.

Genç Dergisi’nin Ramazan dosyasında; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay; Ramazan için beş teklifte bulunurken, Mikail Türker Bal; yer sofralarının önemini belirtti. Şebnem Dergisi Editörü Ömer Faruk Demireşik; “Ramazan Gökten İnen Bir Mucizedir” derken, Ahmet İnciler; itikafın modern dünya insanı için ne kadar değerli olduğunu anlattı. Bu ayın dosyasında, yazı işlerinin hazırladığı sayfalarda ilgi çekebilecek kitap, film, dizi ve belgesel önerilerinde bulunuldu. Tarihte iz bırakmış Mevlana, İmam Gazali, Mehmet Akif Ersoy gibi şahsiyetlerin Ramazan’a dair eserlerinde yer verdikleri pasajları dergide bulmanız mümkün.

“KATMANDU’YA YOL ARKADAŞI ARANIYOR”

Abdullah Kibritçi M. Murat Tutar’la yaptığı röportajda; “Yaşadığımız O Evden Çıkmakla Başlarız ‘Başka Hayatlar’ Görmeye” diyor. Kendi hayatından başka hayatlara, yeni çıkan kitabından yaptığı seyahatlere kadar okuru farklı diyarlara götürüyor. Abdullah Kibritçi, verdiği röportajda kitap tavsiyeleri de veriyor. Bunlardan bir tanesi; Erdem Bayazıt’ın “İpek Yolundan Afganistan’a” isimli eseri.

“İNSANİ BAKIŞI KAYBEDEMEYİZ”

Derginin ilerleyen sayfalarında Av. Resul Demir’le “Mülteciler Meselesinde İnsani Bakışı Kaybedemeyiz” başlıklı bir röportaj yer alıyor. Av. Resul Demir; mültecilik kavramı, kayıp mülteci çocuklar meselesi, mülteci kamplarının durumu, Türkiye’nin ve dünya ülkelerinin mülteci gerçeğine ilişkin sahip oldukları tutumu kendi bakış açısıyla yorumluyor.

“KARANLIĞIN AYDINLIK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİM”

Hanife Palta’nın Betül Türksoy’la astrofotoğrafçılık üzerine ufuk açıcı bir röportajı nisan sayısında bulunan diğer röportajlardan bir tanesi. Gökyüzünün eşsiz manzaralarının nasıl çekildiğine ilişkin keyifli ve zorlu yanlarını, Betül Türksoy bu röportajında açıklıyor.

Derginin nisan sayısına; Tülay Gökçimen; “Ruhları Kuşatan Eşsiz Zamanlar”, Volkan Zamanoğlu; “Ramazan Denilince Gözümüzde Canlananlar”, Ayşe Saliha Emon; “Davulun Sesi”, Emre Topoğlu; “Her Çekik Gözlüyü Japon Sanma”, Erhan İdiz; “Türk Patronlar ve Afgan Göçmenler”, Ayşe Yazıcılar; “Gençlik Aktüeli Unutmaksızın Ebedi Olana Dönmelidir”, Dr. Adem Ergül; “Tuzaklara Av Olmamak”, Adem Turan; “Bize Ölümsüzlüğü Anlatan Şair: Erdem Bayazıt”, Prof. Dr. Soner Duman; “Hz. Peygamberin Özel Hayatına İlişkin Konuların Ne İşi Var?”, Hatice Özdemir Tülün; “Mümin İçin Çıkmaz Sokak Yoktur”, S. Bilgehan Eren; “21. Yüzyıl Müslümanının En Keskin Barometresi: Para”, Dr. Abdullah Uçar; “Hayat Boyu Allah Rızası İçin Hayat Boyu Eğitim”, Murat Kaya; “Allah’ın Hikmet Verdiği: Lokman Hakim ve Oğlu”, Hande Berra; “Üç Kasır Üç Çiçek”, Gökhan Gökçek; “Unutulmaz Zafer: Kut’ül Amare”, Ender Ekim; “Okçular Tepesini Kim Terk Etti?”, M. Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #4: Mesajlaşma”, Metin Karabaşoğlu; “Yazmanın Ekonomisi” yazılarıyla destek veriyor.

DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Dr. Abdullah Uçar, Dr. Adem Ergül, Adem Özköse, Adem Turan, Ayşe Saliha Emon, Ayşe Yazıcılar, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esad M. Eskimez, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hamit Kardaş, Hande Berra, Hanife Palta, Hatice Betül Karagöz, Hatice Özdemir Tülün, K. Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muaz Erdem, M. Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Sümeyra Çelebi, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yahya Uyar, Yusuf Kandil