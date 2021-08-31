Genç dergisinin eylül sayısı yayımlandı

Genç dergisi eylül sayısında yeni başlangıçlar konusu her yanıyla ele alınıyor. Yeni başlangıçlar yaparken izlenecek yol haritası, bu süreçte sağlam bir iradeye sahip olmak için öneriler, kendini keşfetmenin yolları... Dosya konusunda hem uzmanların hem de öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor. Diğer yandan Türkiye’den ve dünyadan seçkin haberler, kültür-sanat, teknoloji, tarih ve edebiyata dair yazılar ve çok değerli söyleşiler de eylül sayısında yer alıyor.

Dergi, ilk olarak “Ne Var, Ne Yok?” sayfasıyla selamlıyor okurunu. Türkiye’den ve dünyadan ilgi çekici başlıklar ve STK çalışmalarına rastladığımız bu sayfanın ardından “bi’ dünya haber” bölümünde Müslüman coğrafyalara dair olumlu içerikler paylaşılıp adeta umutlar yeniden yeşertiliyor.

Derginin dosyasında; Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Emin Okur; “A Kuşağı’ndan Z Kuşağı’na Tek Mesele Var ” başlıklı yazısında gelecekte sahip olunması gereken becerileri anlatırken, Akademisyen Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise gençliğin üzerinde yükseleceği 5 temelin altını çiziyor. Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akın; “Her Şeyi Seçiyoruz, Ya Bilgiyi?” yazısında doğru bilgi edinme konusunda seçici olmanın öneminden bahsediyor. İhlas Koleji Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Uyan; “İnsana Dokunmayan Gönüllere Dokunmuyor” yazısında yüz yüze eğitimin öneminden bahsediyor. Öğrenci Ayşenur Oskan ise ‘’Dünya, Hayallerin Darmaduman Olabildiği Yerdir’’ başlıklı yazısında pandeminin hayallerine olan etkisinden bahsediyor. Öğrenci Eslem Zeynep Atalay; tam kapanma yaşandığı dönemde neler yaptığını “Okudum, Yazdım, Tefekkür Ettim” başlıklı yazısında dillendiriyor. Eğitimci-Yazar Büşra Ümmühan; hedef belirlemenin işlevini “Doğru Hedeflere Emin Adımlarla İlerle” başlıklı yazısında anlatıyor. Öğrenci Furkan Cantürk; Selçuk Bayraktar ve Mete Gazoz’un kendisine verdiği ilhamları “Kanatlanın, Gökyüzü Bizi Bekler” başlıklı yazısında dile getiriyor. Öğrenci Muhammed Salih Turhan; “Trendler Arasında Kaybolmamak Çok Zor” diyerek günümüzde daha da hızlanan değişimlerin gençler üzerindeki etkisini aktarıyor. Akademisyen Doç. Dr. Ali Erken; “Geçmiş Tecrübeler Fenerimiz Olabilir” başlıklı yazısında bir gençlere gayretlerini yüksek tutabilmeleri için tavsiyelerde bulunuyor. Karikatürist Demirhan Kadıoğlu; yeni başlangıçlar deyince hissettiklerinden bahsederken, öğrenci Esra Nur Oylum; geleceğe dair umudunu nasıl koruduğunu anlatıyor. Klinik Psikolog Gökhan Ergür; ‘’ Bizi Güçlü Kılan Verdiğimiz Cevaplardır’’ başlıklı yazısıyla kendini bırakan gençlere tavsiyelerde bulunurken, öğrenci Derviş Ali Büyükkartal; kendisi açısından pandemi öncesi ve sonrasını ‘’ Sağlıklı Bir Gelecek Bizim Elimizde’’ başlıklı yazısında karşılaştırıyor. Dosyada son olarak öğrenci Ahmed Oğuz Aydın; ufkunu açtığına, kendisini bulmasına yardımcı olduğuna inandığı üç kitabı “Kendimi Bulduğum Üç Kitap” başlıklı yazısıyla okurun karşısına çıkarıyor.

“Çıraklık Kabul Eden Var mı?”

Birçok gazete ve dergide çizgileri ile yer alan Hasan Aycın, Yusuf Kandil ile yaptığı söyleşide düşüncelerini nasıl çizgiye aktardığını, çalışmalarının neden eskimediğini anlatıyor. Ayrıca insanlığın temel sorunlarına yoğunlaştığını da vurguluyor.

“Bir İnsan Kendine Değer Kattıkça Değerini Bulacaktır”

Eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, Ender Ekim ile gerçekleştirdiği gençlikten aileye kadar uzanan söyleşide çok fazla dopamine maruz kaldığımızı, bunun da doyumsuz bireyler ortaya çıkarttığını söylüyor. Söyleşinin en sonunda yer alan “Kısa Kısa…” bölümünde Sıtkı Aslıhan’ın kişisel zevklerini okuyabilirsiniz.

‘’Kalpte Rahatlığın, Ruhta Ferahlığın Adıdır İslam’’

Gamze Çakır, ‘’İslam’a Kavuşma’’ isimli kitabın yazarı Toleuzhan Galiyeva ile gerçekleştirdiği söyleşide yazara İslam’a kavuşma anını, umreye gittiğinde neler hissettiğini, namazla, başörtüsü ile olan ilişkisini soruyor. Toleuzhan Galiyeva ise tüm soruları içtenlikle cevaplıyor.

“Asıl Mahkeme İnsanların Vicdanıdır!”

Hukukçu Ramazan Arıtürk, Eren Haklı ile gerçekleştirdiği söyleşide “Her vatandaş sahip olduğu hakları asgari ölçüde bilmelidir. Nitekim pek çoğumuz hukuka dair bazı hususları esasında alaylı olarak yaşamımızda öğreniyoruz.” diyor ve kişilerin sahip olduğu hakların farkında olmasının önemini vurguluyor.

“Nitelikli Oyunlar” Üretemediğimiz Takdirde Çocuklarımızı Kapitalist Oyunlara Teslim Ediyoruz!”

Muhammed Özdemir, Muhammed Murat Tutar ile yaptığı söyleşide oyun üretmek konusunda geride kalmamanın önemini vurguluyor ve oyun üretmek isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunuyor.

“Bırakın Anlatmayı, Biraz Olsun Dinleyin ve Anlayın!”

İnsani Hayat Derneği Başkanı Yunus Çetinkol, Nurcan Doğan’a verdiği söyleşide suç bataklığına saplanmada en temel sorunun ‘’Aile’’ ve ‘’Ekonomi’’ yapısı olduğunu vurguluyor.

“Yazarken Ağladım’’

Genç yaşında biri ödüllü dört romana -Kitabü’l Acayip (2015) Panoptik Bela (2016) Serçelerin Ölümü (2019) Yeryüzü Blues (2020)- ve bunların yanında birçok çeviri kitaba imza atan Kadir Daniş, Kadriye Beyza Kirenci ile yaptığı söyleşide Divan Edebiyatı ile olan ilişkisinden bundan sonra ortaya koymak istediği eserlere dair birçok soruyu cevaplıyor.

Genç dergisinin eylül sayısına; Hatice Özdemir Tülün; “Portakal Ağacından Muhabbetle”, Belemir Kopuz Güneri; “Yeniden mi Başlayalım? Devam mı Edelim?”, Adem Özköse; “Bir Çelişkiler Şehri Paris”, Tülay Gökçimen; “Mücadelenin Diğer İsmi: Şule Yüksel Şenler”, Ender Ekim; ‘’Ya Gelen Hızır’sa’’, Yahya Uyar; ‘’Pakistan Notları’’, Haşim Akın; ‘’Musa’dan Moiz’e Geçiş: Bir Afrika Acısı’’, Dr. Adem Ergül; “Hayatı Coşku ve Şevkle Yaşamak”, M. Lütfi Arslan; “Gönül Kıvamı Nasıl Korunur?”, Osman Nuri Topbaş; “Rasûlullah Efendimiz’in Gençliği”, S. Bilgehan Eren; “Garipler Göçse de Gariplerin Kitabı Hep Açıktır”, Burak Çetik; “Mardin Notları”, Nursena Pancar; “Ayın Konusu: Tebliğ”, Emre Topoğlu; “Duygular Karantida”, Prof. Dr. Soner Duman; “Evlilik Kader Midir?”, Murat Kaya; “Günahı Hiç Arzulamayan: Hz. Yahya (as)”, Dr. Abdullah Uçar; “Üniversite Bitmeden Neler Kazanmalı?”, Ali Altunkaya; ‘’Aynı Nakarat’’, Volkan Zamanoğlu; “Başlangıcı Güzel ya da Çirkin Kılan”, Adem Turan; “Mücahit Koca, Şiirden Hikâyeye, Hikâyeden Romana Bir Saklı Yolcu”, Ayşe Saliha Emon; “Biraz Sabır”, Hande Berra; “Boletus”, Ömer Öztürk; ‘’Terkib-i Bend ve Ziya Paşa’’, Gökhan Gökçek; “Akdeniz’de Mutlak Zafer: Preveze”, Betül Tutar; “Elden Ne Gelir?”, Esad Mücahit Eskimez; “Yaşandı, Bitmedi”, Muaz Erdem; “Tatil Planınıza Artık Uzayı da Ekleyin”, Muhammed Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #9: Kişisel Finans”, Metin Karabaşoğlu; “Hz. Musa’nın Duasından Yazı Hayatı için Dersler” başlıklı yazılarıyla katkı sunuyorlar.

Dergiye Katkı Sunan İsimler

Osman Nûri Topbaş, Abdullah Uçar, Adem Özköse, Adem Ergül, Ali Altunkaya, Ayşe Saliha Emon, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Burak Çetik, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Eren Haklı, Esad Mücahit Eskimez, Furkan Özkul, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hakan Emin Öztürk, Hande Berra, Haşim Akın, Hatice Özdemir Tülün, Kadriye Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muaz Erdem, Murat Kaya, Muhammed Murat Tutar, Muhammed Özdemir, Nurcan Doğan, Nursena Pancar, Ömer Öztürk, S. Bilgehan Eren, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yahya Uyar, Yunus Çetinkol, Yusuf Kandil.