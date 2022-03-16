Gerard Depardieu İstanbul’da yaşayacak

Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncu, Gerard Depardieu, bundan sonra daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi.

İki büyük balıkçı teknesi aldığını belirten 73 yaşındaki yıldız, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim.” dedi.

Film çekmek için Fransa’ya geleceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi.

Haftalık L'Obs dergisine konuşan Depardieu, artık daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açarak bu huzuru bulmayı umut ettiğini ifade etti.

2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden de pasaport aldığını söyledi.

Ünlü yıldızın rol aldığı "Maigret" ve "Robuste" adlı filmler bu ay Fransa'da vizyona girdi.

Kaynak: Euronews