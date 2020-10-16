Geri dönüşümün hayat tarzı olabilmesi için...

Türkiye’nin en çok seyredilen çizgi filmi Kral Şakir’in yaratıcısı ve Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde “Sürdürülebilir bir dünya mümkün mü?” başlıklı bölümde, geri dönüşüm temasıyla bir konuşma yaptı. Yaşaroğlu, “Geri dönüşüm için önce çocukları kazanmak gerektiğini düşünüyorum. Onlar o kocaman yürekleri ve biz büyükleri umuda çağıran bakış açılarıyla, ailelerinin yaşam tarzını zaten mutlaka değiştirecektir” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, kurumsal sosyal sorumluluktaki yeni yol haritalarını konuşmak ve Türkiye’nin bu alandaki nabzını tutmak için alanının en iyi örneklerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde buluşturdu. “Dayanışmanın Gücü” temasıyla kapılarını açan ve iş dünyası ile sivil toplumdan alanında uzman birçok konuşmacıyı ağırlayan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde, Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu da bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, geri dönüşümün bir hayat tarzı olması gerektiğine dikkat çeken Yaşaroğlu, “Biz, vizyona girmeye hazırlanan üçüncü filmimiz ‘Kral Şakir Geri Dönüşüm’ filmimize de aynı bakış açısıyla baktık. Geri dönüşüm konusundaki farkındalığı önce çocuklarımıza kazandırmalıyız çünkü onlar, o kocaman yürekleri ve biz büyükleri umuda çağıran bakış açılarıyla, ailelerinin yaşam tarzını zaten mutlaka değiştirecektir. Bu da çarpar etkisiyle tüm toplumumuza sirayet edecektir. Kral Şakir’in çocukların hayatına pek çok açıdan doğru dokunuşlar yapabilmesi ve onları daha iyiye yönlendirmesi öncelikli hedefimiz. Geri dönüşüm ve çevre de farkındalık kazanmalarını arzuladığımız konuların başında geliyor” dedi.

“Gidişatı değiştirmek için çalışmak, çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras”

Dünyada gelinen noktada, geri dönüşümün önemini vurgulamak için konuşmasında örnekler de veren Yaşaroğlu, şöyle konuştu: “Şu anki yaşam tarzımızın sürmesi için 2030 yılında iki dünyaya ihtiyacımız olacağı konuşuluyor. İnsan yapımı kimyasallar, sadece bir nesil içinde 1 milyon tondan 400 milyon tona çıkmış durumda. 170 yılda atmosfere salınmış karbondioksitin yarısı, son 35 senede oluşmuş. Dünyada üretilen plastik ürünlerin yüzde 91’i, geri dönüştürülmüyor. Plastik üretiminin önümüzdeki 8 yılda yüzde 40 artması bekleniyor. 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atık olması bekleniyor. Kağıt üretimi için yok edilen ormanlar, sera etkisinin yüzde 12lik bölümünün sebebi. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin her sene 7 milyon kişinin ölümüne sebep olduğunu bildiriyor. 1.7 milyon çocuk ise her yıl çevre kirliliğinden kaynaklı sebeplerle hayatını kaybediyor. Çocuklarımıza vaat ettiğimiz gelecek ne yazık ki şimdilik bu. Bunu değiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak, bizim çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras olacak.”

