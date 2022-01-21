Gözaltındaki oyuncu, kesinleşmiş para cezasını ödedikten sonra serbest kaldı
Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat'ın gözaltına alındığı Malatya'da serbest bırakıldığı belirtildi.
Kültür Sanat 21.01.2022, 14:14 21.01.2022, 16:22
Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen Midyat'ı Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.
Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi.
Midyat, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi.
Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.
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