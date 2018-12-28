Gülten Dayıoğlu Azerbaycan'da okuyucusuyla buluştu

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın duayeni Gülten Dayıoğlu, Odlar Yurdu Üniversitesi’nin davetlisi olarak Azerbaycan’a gitti. Dayıoğlu, ziyaretinde hem Azerice'ye çevrilen Mo'nun Gizemi adlı kitabını imzaladı hem de 'niçin kitap okumalıyız?' ve 'ana dilimize nasıl sahip çıkmalıyız?' konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

1995 yılında Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü ile açılan Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi, ülkenin saygın eğitim kurumlarının başında geliyor. 21 Aralık 2018 tarihinde üniversiteye davet edilen Gülten Dayıoğlu, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhun Osmanlı tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından konferans salonuna geçildi. Gülten Dayıoğlu, kendisini dinlemeye gelen iki yüz kadar öğrenci ve öğretim görevlisiyle bir araya geldi. Bir buçuk saat süren konuşmasında yazar, kendi hayatından ilginç örnekler de verdi. Dayıoğlu, öğrencilerin yoğun katılımıyla interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 12:17