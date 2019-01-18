Gürcistan'ın Müslüman mirası ahşap camileri

Bu dağlık ve yeşil alandaki köylerde, 19. yüzyılda inşa edilmiş birçok ahşap cami hala ayakta duruyor. Dışarıdan normal evlere benzemekle birlikte, iç kısımları zarif bir şekilde dekore edilmiş ve boyanmıştır.