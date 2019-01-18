Gürcistan'ın Müslüman mirası ahşap camileri

Kafkasya toprakları kadim bir Müslüman topluluğu barındırırken tarihi ahşap camileri de zamana karşı direniyor.
Acara'da bulunan ahşap camiler çok büyük bir kültür mirası barındırıyor.
Bu dağlık ve yeşil alandaki köylerde, 19. yüzyılda inşa edilmiş birçok ahşap cami hala ayakta duruyor. Dışarıdan normal evlere benzemekle birlikte, iç kısımları zarif bir şekilde dekore edilmiş ve boyanmıştır.
1920'lerde Sovyet din karşıtı politikaları nedeniyle minarelerinin neredeyse hepsi yıkılmış durumda.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 17:16