Hacerü'l-Esved parçaları hangi camilerde bulunuyor?

Hacerü’l-Esved, Allah Resulünün dokunduğu, öptüğü; Hazreti Ömer’in sırf bu sebeple hürmet gösterdiği, Kabe’de başlanan her tavafın nişangâhı olan bir taş. Günümüze gelene kadar bin bir badire atlatmış. Selde harap olmuş Kabe’de yerinden çıkmış, kim yerleştirecek kavgası, Mekke’de kabileleri birbirine düşürmüş; mancınıkların hedefi olmuş; çalınmış, yerine yirmi bir yıl sonra geri dönmüş, Kabe tamirlerinde yerinden olmuş.

Hacer’ül Esved parçalarının Türkiye’ye gelişinin hikayesi de ilginç: Haremeyn-i Şerif Osmanlı himayesine girdikten kısa süre sonra Kabe tamire sokulmuş, hatta meşhur revaklar da bu dönemde inşa edilmiş. İnşaat işleri sırasında Hacerü’l Esved zarar görmüş ve birkaç küçük parça ana parçadan kopmuş. Bunları orada bulunan görevlilerden biri alıp İstanbul’a getiriyor. Daha sonra bu kişi bulunup cezalandırılıyor. Ardından taşlar geriye götürülecekken Mimar Sinan bir teklifte bulunuyor: “Bunlar şeref misafiri olarak kalsın”.

Taşlar İstanbul’da kalıyor ve Mimar Sinan’ın o dönem inşa ettiği Kadırga'daki Sokullu Mehmet Paşa Camii’ne dört parça yerleştiriliyor.

Bir parça ise Kanuni Sultan Süleyman türbesinin giriş kısmına konuluyor.

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