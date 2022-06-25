Harry Potter ve Felsefe Taşı 25 yaşında

Bloomsbury Yayıncılık şirketinin kurucusu Nigel Newton eve söz konusu dönemde henüz tanınmayan J.K. Rowling'e ait Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının bir nüshasını getirdiğinde kızı Alice bunu ‘muhtemelen sekiz ya da dokuz yaşındaki bir çocuğun okuyabileceği en iyi kitaplardan biri’ olarak tanımlamış.



Aradan 25 yıl geçtikten sonra bugün roman, tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki çocukların kalplerini ve hayallerini ele geçirdi.



Newton, Reuters'e verdiği demeçte şunları söyledi:



“Onu Alice'e verdim... O sırada Diagon Yolu'na kadar olan bölümler elimizdeydi. Bir saat sonra 'Baba, bu kitap bana gösterdiklerinin hepsinden daha iyi' diyerek merdivenlerden aşağı indi.”



Bu Pazar Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki ilk kitabın yayınlanmasının 25’inci yıl dönümü.



Rowling, Bloomsbury’in 2500 pound avansla kitabı kabul ettiği ana kadar sürekli olarak reddedilmişti. Daha sonra hikayesi dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Bir dizi kitap ve büyük bir film serisi yarattı.



Newton, "2022 yazına kadar 500 milyondan fazla satacağını biliyor muyduk? Hayır. Ama bunun harika bir kitap olduğunun farkındaydık” dedi.



Çocuklar, Harry'nin 2007'nin Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ile sonuçlanan maceralarının son bölümlerini almak için kitapçıların önünde saatlerce kuyruğa girdi.



Kitap şimdi 23 yaşında olan Jacqueline Hulbert gibi birçok kişinin okumaktan zevk almasına yardımcı oldu.



Hulbert açıklamasında “Olağanüstüydü. Daha önce okumaya çalıştıklarım gibi değildi. Çünkü hikaye o kadar sürükleyiciydi ki okumaya devam etmek istedim” dedi.

Kaynak: Şarku’l Avsat