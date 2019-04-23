Hindistan nüfusu kitap okuma oranlarına yansıdı

Her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.

Hindistan nüfusu kitap okuma oranlarına yansıdı

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35