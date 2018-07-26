Hırvatistan'da bir Osmanlı Yüzbaşısı'nın mezarı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Hırvatistan Pula'da bir mezar taşı var. Üzerinde Yüzbaşı Hacı Kâmil Efendi yazan.

Neden burada gömülü olduğunu kimse bilmiyor. Katolik, Yahudi ve Boşnak mezarlarının arasında tek başına yükseliyor Yüzbaşı Hacı Kâmil Efendi. Teşkilat-ı Mahsusa tarafından görevlindirilen subaylardan biri.

Mezar taşında yazan:

Hüve'l-baki

Afrika grupları sevk memuru

Yüzbaşı Hacı Kamil Efendi

burada medfundur

Mevla rahmet eyleye

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