Hırvatistan'da bir Osmanlı Yüzbaşısı'nın mezarı

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Hırvatistan Pula'da bir mezar taşı var. Üzerinde Yüzbaşı Hacı Kâmil Efendi yazan.
Neden burada gömülü olduğunu kimse bilmiyor. Katolik, Yahudi ve Boşnak mezarlarının arasında tek başına yükseliyor Yüzbaşı Hacı Kâmil Efendi. Teşkilat-ı Mahsusa tarafından görevlindirilen subaylardan biri.
Mezar taşında yazan:
Hüve'l-baki
Afrika grupları sevk memuru
Yüzbaşı Hacı Kamil Efendi
burada medfundur
Mevla rahmet eyleye
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