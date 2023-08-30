Huda Hafız ne demek? Hangi dil, anlamı nedir?

Huda Hafız ne demek, anlamı nedir, hangi dilde bir ifadedir sorularının cevaplarını sizler için derledik.

HUDA HAFIZ NE DEMEK?

Huda Hafız Farsça kökenli iki kelimedir.

Hüda "Allah" demek.

"Hafız" koruma, emanet, muhfaza eden anlamlarına gelmektedir.

Bu ifadelerden aslında kelimenin ne olduğu hemen hemen anlaşılıyor.

"Hüdahafız" genellikle Farsça'da "Khodafez" kelimesinin uzatılmış halidir. Bu ifade, İran, Afganistan, Hindistan altkıtası ve daha az ölçüde Azerbaycan, Irak ve Kürdistan gibi bölgelerde kullanılan, Farsça kökenli yaygın bir vedalaşma ifadesidir. Özellikle İran'da, hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler arasında yaygın bir şekilde kullanılan bir ayrılık ifadesidir. Ayrıca Güney Asya'daki gayrimüslimler arasında da bazen kullanılır.

Kelimenin tam anlamıyla tercümesi "Tanrı sizi korusun" şeklindedir. "Huda" Farsça'da Tanrı anlamına gelirken, "hafız" Arapça kökenli olup "koruyucu" anlamına gelir. Bu ifade, yerel olarak "Hoşçakal" anlamına gelir. Aynı zamanda "Tanrı senin koruyucun olsun" olarak da açıklanabilir.

Farklı yazım biçimleri arasında "Khudā Hāfiz", "Khodā Hāfiz" ve "Khuda Hafız" gibi formüller bulunur. Kişiler geleneksel olarak "Hüdahafız" ifadesine karşılık verirler. Bu ifade, "Hoşçakal" gibi benzer anlamları ifade eder.

Özetlemek gerekirse, Huda Hafız'ı "Allaha emanet ol, Allah korusun, Hoşçakal" şeklinde ifade edebiliriz.