Hümeyra Ökten'in hatırladığı Celaleddin Ökten

Asım Öz-Dünya Bülteni / Kültür Servisi

Ayşe Hümeyra Ökten hakkında ilk derli toplu bilgiyi Fatma K. Barbarosoğlu'nun Cumhuriyetin Dindar Kadınları (2009) kitabından edinmiştim. Bu çalışma, geçmişin gölgeleriyle silikleşen, kararan görüntüleri, kesik kopuk film karelerini anımsatan yaşantıları, üzerlerine düşen ışıkla belirginleştirerek anlamlı bir bütün oluşturuyordu. Anlatıların okuma kolaylığı sağlayan sohbet havasına karşın, araştırma çok ciddi bir dönem kaydı tutuyor, alternatif bir tarih yorumu da sunuyordu.

Sözlü tarih tanıklığının kaçınılmaz yanlılığı, bunun görüşme yapılan kişilerin kendileri için önemli olanı öne çıkardığı bir yorum olmasıyla da anlam kazanır. Özellikle sözlü tarih çalışmalarının, toplumsal olan ile bireysel olan arasındaki teğet noktasını ortaya koymayı amaçladığı oranda, bireyin kendi anlatısını nasıl kurguladığı her zamankinden daha çok önem kazanır. Müslüman kadınların laik/modern toplum içinde kendi kimliklerini nasıl koruduklarını, kendi ideolojik aygıtlarını nasıl ürettiklerini onların hayatları üzerinden anlatırken aynı zamanda kadınların yaşamdaki farklı duruşlarına da ayna tutması bakımından önemli bir çalışmaydı Cumhuriyetin Dindar Kadınları.

NEHİR SÖYLEŞİSİNİN SINIRLILIKLARI

Nevin Meriç tarafından hazırlanan Ayşe Hümeyra Ökten: Dindar Bir Doktor Hanım adlı nehir söyleşi kitabını okurken önemsediğim bir tür olarak nehir söyleşilerin kimi zaman istenileni arzulanan kadar veremediğini de görme imkanım oldu. Yazıyla tanışık olan bir ismin,düşünce dünyasının yakınlarında bulunan bir ismin düşünce boyutu daha baskın olan anılarının yoğun olacağını ummuştum kitabı elime aldığımda. Çünkü babası Osmanlı devletinin son zamanlarında yetişen ve üniversite eğitimi görerek müderris olan Mahmud Celaleddin Ökten (1882-1961), hafızasıyla maruf bir ilmiye mensubu idi. İlmiye sınıfında oldukça önemli bir yeri olan Celaleddin Hoca'nın modern eğitimli kızının anlattıklarından düşünce tarihine ilişkin önemli veriler çıkarılabileceğini düşünmüştüm.Ancak ortaya çıkan anlatımların genelinin böyle olmadığını görmek düşünsel içerik taşımayan nehir söyleşi kitaplarının sınırlarını düşünmeye sevketti beni.

Kurtuluş Kayalı Anlayış dergisinde yayımlanan bir söyleşisinde nehir söyleşilere mesafeli baktığını ifade etmişti: "Niye böyle konuşmalar yapılıyor insanlarla? Çünkü adamlar yazamıyor. Türkiye'de bir yazma problemi belirdi. O halde, insanları konuşturacaksın. Anlattırılanlara baktığın zaman, bunlar ne ölçüde düşünsel içerik taşıyan metinler, ne ölçüde yüzeysel metinler, onu çok daha net bir biçimde görürsün. Yazma hevesi, heyecanı olan bir insan, başkasına yazdırmaz; oturur, kendi yazar. İlla olmadık, sansasyonel şeyleri yazması gerekmez. Hayatından, kendi sunmak istediği bir fotoğrafı çeker." Kayalı'ya kısmen hak vermemek mümkün değil.

TEK PARTİ YILLARINDA HAYAT

Hümeyra Ökten'le yapılan nehir söyleşinin bu sınırlılıklarına rağmen bence en önemli yanı üçüncü bölümü. Bu bölümde ağırlıklı olarak babasını anlatıyor Hümeyra Ökten. Babasını anlatırken de bir devrin öne çıkan tartışmlarını görme imkanını sunuyor. Celaleddin Ökten, öğrenim hayatında önce Darülmuallim'i ve Darülfünun'un Felsefe ile Edebiyat şubesini bitirmiş olmasının yararını sonraki yıllarda görecektir. Darülmuallim'i bitirdiği sıralarda İstanbul Sultanisi'nin (İstanbul Erkek Lisesi) açtığı Arapça hocalığı müsabakasını birincilikle kazanır ve 1 Eylül 1929'da liselerden Arapça ve Farsça dersleri kaldırılıncaya kadar Arapça hocalığı yapar. Arapça dersleri lağvedildikten sonra felsefeye geçen Celaleddin Ökten pozitivizmin en görkemli zamanlarında felsefenin kaynaklarını Fransızca olarak okuyup anlamak için bu dili öğrenmeye karar verir. İki yıl Fransızaca okuduktan sonra felsefe kitaplarını tercüme ederek İslam felsefesi ile karşılaştırabilecek duruma gelir.Arapça dersleri kaldırılınca Celaledin Ökten ve diğerlerinin yaşadıklarını şöyle anlatıyor Hümeyra Ökten: "O günlerde kıymetli Arapça hocaları kenarda,acınacak haldeydiler.Babam aynı zamanda felsefe ve edebiyat mezunu olduğu için lisede edebiyat,yurt bilgisi derslerine girdi.Orada yetiştirdiği talebelerin arasında mebuslar, bakanlar,doktorlar,profesörler çıktı."

Hümeyra Ökten babasından hafıza,doğruluk, zeka,Allah yolunda çalışma aşkı ve disiplinini almıştır. Ökten, Celaledddin Ökten'in çok kuvvetli hafızası hakkında şunları aktarıyor: " Babam üniversitedeyken çok başarılı bir talebeymiş.İslam Felsefesi'ni,Fıkıh'ı, Kelâm'ı çok iyi derecede okumuş. Hatta bir keresinde; İzmirli İsmail Hakkı Efendi,İlm-i Kelâm okutuyormuş am ders kitabı yokmuş.Talebelere ders kitabı çıkacak demiş.Mart ayı gelmiş hâlâ kitap yok. Talebeler "Hocam kitap çıkmadı ne yapacağız?" dediklerinde "Celal'e gidin,o aklındakileri anlatsın yeter demiş." Celaleddin Ökten ayrıca çocuklarına "Gençlikte unutmayı inkâr ederim, insan nasıl unutur." dermiş.

ELİTLERİN DEĞİŞİMİ VE GÜNDELİK HAYAT

İp gibi değil sopa gibi doğru olan Celaleddin Ökten bu tavrından dolayı çok sık sürgün cezasına çarptırılır.Onun karakterinin biçimlendiği ortamda Abdülhakim Arvasi, Babanzade Ahmed Naim,Küçük Hüseyin Efendi,Tahirü'l Mevlevi, Mehmet Ali Ayni, Mahir İz, Şekp Tunç,Halil Nimetullah Öztürk gibi isimler vardır. Bu isimlerden Babanzade Ahmed Naim hakkında şunları aktarır Hümeyra Ökten: " Babanzade Naim tektörü olduğu Darülfünun'a bağlı Darülmüallimât(Kız Yüksek Öğretmen Okulu) müdür ve öğretmenletine Ankara'dan gelen emir gereği "Başınızı açın" demediği için istifa etti."

Darülfünundan üniversiteye dönüldüğü zamanlarda tekkeler kapatılmıştır. O zaman Mazhar Osman Ankara'ya gelerek devrin bakanına şunu söyler: "O zaman Mazhar Osman Bey, Ankara'ya gelip Eğitim Bakanı'na gidip "Kapatılan tekkelerde çok kıymetli zevat var.Onların hepsini kenarda atıl bırakmayalım,Bakırköy Akıl Hastanesinde bir servis açalım,gelip hastalara okusun,onlarla konuşsun,dua etsinler" diye teklif götürmüş ama Bakan "Doktor bunu ne sen söylemiş ola ne de ben duymuş olayım" demiş.

Cumhuriyetin illk yıllarında uygulanan kılık kıyafet değişiklikleri hakkında da anlatımlarda bulunan Hümeyra Ökten İskilipli Atıf Hocanın risalesini yazmadan önce şapkayı sadece Hristiyanların kullandığının altını çizer.Şapka devriminin ilk yıllarında şapkalı Müslüman'ın görülmediğini çünkü toplumun bunu henüz uygulamaya koymadığının altını çizer. Şapka uygulamasının aile içindeki ve toplumdaki yansımaları hakkında şunları anlatır: " Ailemizde ise babam medrese kökenli olduğu için sarığı çok sever, öyle dolaşırdı.Yuvarlak kocaman bir sarık çantası vardı.Yasaklanınca önceleri mektebin karşısına kadar sarıkla gider, bahçeye girmeden çantasına koyardı.O yıllarda babam geçim için iki ayrı mektebe gidiyor, çalışıp faydalı olmak istiyordu.Bu yüzden öğretmenlikten vazgeçmedi ama bazen devrimlere muhalefet ettiğinde,kısa süreli işten el çektiriliyor,başka okullara tayini çıkıyor, tenzil-i rütbeye uğruyordu.

Daha sonra herkes şapka giydi.Babam şapkayı 1933'ten sonra giydi. O zaman da hem şapkanın mahiyeti hem de fetva değişti, şapka Hristiyan alameti olmaktan çımıştı.Hanımlarda da şapka modası başladı.Kapalıçarşı'da şapka satan bir çok hanım vardı. Çalışan hanımların ve okuyan kızların başı açıktı. Çalışan hanımlar tayyör giydiler. Ben de üniversitede okurken tayyör giyerdim.Memur olmayanlar ise başlarını açmadı. Benim annem hiçbir zaman başörtüsünü çıkarmadı. Kışın manto,yazın pardösü giyerdi."

Celaleddin Ökten kamuda bu şekilde davranmıştır ama özel hayatında muhalefetini sürdürmeye devam etmiştir. Bunu da oğlu Saadeddin Ökten şöyle anlatır: "Celal Hoca takım elbise giyer, başında şapkası var, kravat takar. Bu bir zahir Celal Hoca'dır. Eve gelir, bu elbiselerin hepsi çıkar, entari, Şam hırka, Trablus kuşağı, başında keçe külah ve takke. Ev hayatı böyledir. Dışarı çıktığı zaman bir zahir vardır. Pijama kesinlikle giymemiştir. Bunu küçük yaşta idrak edemedim. Kendisine tanınan özgürlük sahasında o tümüyle yerlidir, kuşağına varıncaya kadar."

NESNELLİK BİRAZ DAHA ÖNE ÇIKMALIYDI

Biyografi, otobiyografi ve anı kavşağında buluşan bir tür olarak nehir söyleşi türünün yaygınlaşmaya başladığı görülmekte. Sanıyorum nehir söyleşiyi, biyografi ve otobiyografiden ayıran en önemli özellik nesnellik... Kişi kendini anlatmaya başladığı andan itibaren, -tabii anı türünü de ekleyelim- nesnelliğini yitirme tehlikesi her zaman vardır. Fakat karşınızda anlattığınız her olaya ya da anıya karşı sürekli soru soran, hatta zaman zaman sizinle tartışan biri olduğunda ister istemez nesnellikten yana akması beklenir nehrin. Bir anlamda soru soran, okuyucuyu da yanına katarak oturuyor anlatıcının karşısına. Hal böyle olunca okumak da anlatmak da daha kolay. Hayatı kaleme alınan kişi de, kendi tarihine defalarca değişik zaviyelerden bakmak zorunda kalıyor. Böyle olmadığı durumlar da ise nehir söyleşi nesnellikten uzak kimi yaklaşımları da gündeme taşıyabilir. Hümeyra Ökten babasını anlattığı bölümlerin birinde şunu söylüyor mesela: "Babam bir keresinde Beyazıt meydanında Şemsettin Günaltay'a rastlamış.1940'lı senelerdi.O sıralar mebustu, babamın medreseden de ahbabıymış. Babama "Hoca gel mason ol, seni üniversiteye alalım, liselerde,orta mekteplerde sürünme. Şimdi üniversitede Arapça dersi var ama müsteşrikler okutuyor" demiş. Babam mason olmayacağı için reddetmiş."

Hümeyra Ökten'in anılarında dikkat çeken noktalardan biri de DP iktidarının son yıllarında,daha ziyade kış aylarında Celaleddin Ökten'den Aydın Menderes'e dini bilgiler vermesinin rica edilişidir: "Taksim civarında Fatin Rüştü Zorlu'nun annesinin evine gider, orada ders verirdi.Ev sahibi hanımefendiden sitayişle bahseder, muhterem, mütevazi biri olduğunu söylerdi. Aydın Menderes için de kabiliyetli, terbiyeli genç derdi. Sonra bir kaynaktan Aydın Menderes'e ders verdiği için babam hakkında tahkikat yapılması düşünülmüş ama siyaset ve partiyle alakası olmadığı için vazgeçildiğini duymuştum."

Bu ve buna benzer anlatımlar biraz daha açılsaydı anlatılanların nesnellik boyutu bir nebze olsun artmış olurdu.

FARKLI ANLATIMLAR

Söyleşide İmam Hatip Mekteplerinin açılışına da değinilir. O zamanlar Hümeyra Ökten üniversitede talebedir. CHP iktidarı 1946 seçimlerinden sonra ciddi bir sıkıntı yaşar. Ankara'dan Celaleddin Ökten'e imam yetiştiren on aylık bir kurs açılması yönünde bir emir gelir. Bu emrin ona gelmesi de ilginçtir. Kelam Şubesi'nden mezun ama şapka giyiyor, kelebek kravat takıyor çünkü Celaleddin Ökten.On aylık kursla ancak ezan okuyabilen insanlar yetiştirilir, imam, müzezzin yetişmez diye cevap verir ama bu okulların açılması için de çok uğraşır. Sokaktan insanlar toplayarak yirmi kişilik bir okul oluşturan Celaleddin Ökten aynı zamanda "İmam Hatip Mektepleri Nasıl Olmalıdır" başlıklı bir layiha da hazırlar. Ancak bundan bir cevap alınmaz. Niyetlerin halis olmamasına bağlar bu durumu Hümeyra Ökten. Okulun nasıl planlandığına ilişkin Hümeyra Ökten fazla bir şey hatırlamaz. Kardeşi Saadettin Ökten daha fazla bilgi verir bu konuda. İkindi Yağmuru dergisinde şöyle anlatır o yılları: " Babam 47'de emekli olduktan sonra ben hatırlıyorum; birtakım defterler, dosyalar aldı kendisine ve birtakım şeyler yazmaya başladı. Yani bir proje var kafasında ve geliştiriyor. Bir şey sezdi mi bilmiyorum ama geliştiriyor kafasında. Fıkıhtan geliştiriyor, modern ahlak, toplumsal ahlak üzerinde bir şeyler geliştiriyor. Bir de kelamdan; kelam, felsefe, modern felsefe gibi meseleler biraz. O kursa giderken tabiî orada realite ile karşılaştı. Her ne kadar mertebesi değilse de içine giriyor yani. Bir avuç adam 15-20 kişi bunlara ders veriyor. Bir kısmı işte hayatın türlü cilvesini yemiş adamlar yani bir sertifika almak istiyorlar, bu arada anladığım kadarıyla iyice geliştirmiş, kendi tabiriyle layihasını, projesini."

1950 seçimlerinden sonra Ankara'da sümen altı edilen proje tekar gün yüzüne çıkar. Demokrat Parti iktidara gelince, ezan asli dilinde serbest bırakılınca Celaleddin Ökten, hava müsaittir diyerek kendi teşebbüste bulunur. Hayır için Selahaddin Kaya ve Orhan Okay'la birlikte İmam Hatip Okulu için uygun bir yer bulmak için İstanbul'u köşe bucak dolaşırlar. DP için şunları söyler: "Bunlar da bu işi bilmezler ama hüsn-i niyetleri var,İslamiyet'e hizmet etmek istiyorlar"

Hümeyra Ökten'in anılarında Celaleddin Ökten'le irtibat kuran bakanlık olarak öne çıkarken Saadettin Ökten'in analttıklarında esas didinip uğraşan Celaleddin Ökten ismi öne çıkıyor. Oğulun anlattıkları şöyle: " Celal Hoca'nın teklifi 7 yıllık İmam Hatip Okulu Projesi. Kızıl kıyamet kopuyor tabiî. Ne demek 7 yıl? Babam bir şekilde Tevfik İleri'ye erişti. Projesini anlattı. Tevfik İleri'nin ağırlığını koymasıyla, tartışmalar sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İmam Hatip okulları, babamın önerdiği 7 yıllık proje içerisinde kabul edildi ve eğitime başladılar. Yoksa Demokrat Parti bürokratlarının da ufku öyle geniş değil o zamanlar. Onlar "İki sene mi olsun, üç sene mi olsun?", bunu tartışıyorlardı."

İmam Hatip okuluna ilk sene giren öğrenciler içinde Bekir Topaloğlu'nun dayısı Yahya Bey de vardır. Bekir Topaloğlu hafız olduğu için ilkokulu dışarıdan bitirip hemen İmam Hatip okuluna mğüracaat eder. Yalnız sınavı kazanamaz. Celaleddin Ökten onun hafız olduğunu öğrenince onu sınavı kazanamamasına rağmen okula alır. Ardından Fındıklı'da Yüksek İslam Enstitüsü kurulunca öğrencileriyle oraya geçen Celal Hoca'dan sonra İmam Hatip Mektebi'nde Mahir İz müdür olur.

Kitabın ağırlıklı kısmı Hac bağlamında Mekke ve Medine yılları oluşturuyor. Hac meselesi bir yönüyle politik bir mesele olarak algılanmıştır Cumhuriyet elitlerince. Tek parti yıllarında çeşitli gerekçelerle hacca gidiş yasaklanmıştı. İkinci Dünya Savaşından sonra, 1946'da çok partili sisteme geçildikten sonra CHP iktidarı yoğun eleştiriler karşısında 1947'de hacca gidişi serbest bıraktı. Ancak devletin ne gidişlerde ne de Hac sırasında hiçbir düzenlemede bulunmaması, büyük sıkıntılara sebep oldu. Ertesi yıl döviz yokluğunu ileri sürerek hacca gidiş yeniden yasaklanır; ancak muhalefetin baskıları sonucunda 1949'dan itibaren tekrar serbest bırakılır. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimleri DP'nin kazanmasından sonra inanç ve ibadetler konusunda daha serbest bir uygulamaya geçilir.Hümeyra Ökten de Kızılay görevlisi olarak ilk defa 1953 yılında hacca gider.Bu ilk yolculuğunda ikinci kafilede Mehmed Zahid Kotku da bulunmaktadır.Daha sonra onunla çok sık karşılaşır Hümeyra Ökten. Babasının ölümünden sonra da ona bağlanır.

Giriş kısmında belirttiğimiz sıkıntılarına ve eksikliklerine rağmen nehir-söyleşi, Hümeyra Ökten'in kişiliğinde Müslümanların olanaksızlıklar ve güçlüklerle dolu bir toplumda mücadelesini simgeliyor. Yakın tarihimizin kimi önemli olaylarını şehirli bir doktor hanımın gözünden yeniden hatırlamamızı sağlıyor.

Nevin Meriç, Ayşe Hümeyra Ökten: Dindar Bir Doktor Hanım, Timaş Yayınları,2010,280 sayfa

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 08:03