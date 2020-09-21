Hürmetten Hayrete Aşina Kitap’tan çıktı

Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar’ın yeni kitabı Hürmetten Hayrete Aşina Kitap’tan yayımlandı. Yazarın dördüncü kitabı olan Hürmetten Hayrete, modern dünyada neyin daha kıymetli olduğunu "hayatın bereketi hesapsızlıktadır" diyerek ifade ediyor.

Süleyman Ragıp Yazıcılar yeni çıkan kitabıyla, içinde yaşadığımız çağda mevcut olan her türlü olumsuzluklara hürmet ve hayret kavramları üzerinden yeni bir bakış açısı geliştirmek gerektiğinin altını çiziyor.

“Hürmet ve hayret, karamsarlıklara, anlamsızlıklara, kötülüklere ve olumsuzluklara karşı kalbimizde yeşermesi gereken eşsiz güzelliklerdendir” diyen Yazıcılar, “neden hürmet ve nasıl bir hayret” sorularına son kitabıyla cevap arıyor.

SÜLEYMAN RAGIP YAZICILAR KİMDİR?

Süleyman Ragıp Yazıcılar 1984 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Esenler’de geçti. Önce Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu’nu, ardından da Vatan Anadolu Lisesi’ni bitirdi (Şu anki adı: Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi). İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi dalında yüksek lisansını tamamladı.

Şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Kişilerarası İletişim” bölümünde doktora yapan Yazıcılar, aynı zamanda Genç Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü ve Uluslararası Genç Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Baht Meselesi ve İnsan Mesafedir kitaplarıyla bilinen yazarın Güzel Gölgelik isimli şiir kitabı da bulunuyor.