İBB Şehir Tiyatroları şubat ayı programı belli oldu

İBB Şehir Tiyatroları'nda yılın ikinci ayındaki oyunları, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren seyirciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, programlarına hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı programını açıkladı. 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren oynanacak oyunlar arasında müzikaller, tarihi oyunlar ve klasik eserler yer alıyor.

Ayın açılışı 2 Şubat'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Yiğit Sertdemir'in yazdığı ve Burçak Çöllü'nün yönettiği Öldün, Duydun Mu? oyunu ile yapılacak. Kadıköy'de açılış ise Müze Gazhane Büyük Sahne'de Lot Vekemans'ın yazdığı ve Şaban Ol'un yönettiği Zehir oyunu ile yapılacak. Zehir, satışa açılır açılmaz rağbet gören oyunlardan oldu ve biletleri daha Şubat ayı gelmeden tükendi. Ümraniye'de ise William Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece ile açılış yapılacak.

YETİŞKİNLERE DE ÇOCUKLARA DA OYUN

2, 3, 4 ve 5 Şubat'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Kadıköy Müze Gazhane Büyük Sahne'de ve Ümraniye Sahnesi'nde aynı oyunlarla devam ederek 6 Şubat'ta çocuk oyunları olacak. Fatih ve Ümraniye'de Bekçi ile Postası, Gaziosmanpaşa'da Bir Gün Ayakkabımın Teki, Şişli Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Herkes Sihirbaz Olacak, Müze Gazhane Büyük Sahne'de Benim Güzel Pabuçlarım, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Rüya ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise Elma Kurdu Kırtık oyunları çocukları bekliyor.

2 ile 27 Şubat arasındaki programa göre, Öldün, Duydun Mu?, Zehir, 12. Gece, Yatak Odası Komedisi, Kimse Artık Böyle Şeyleri Konuşmuyor, Kutlama, Yaftalı Tabut, Gül'e Ağıt, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Tatlı Kaçık ve çocuk oyunları olan Bekçi ile Postası, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım, Rüya, Elma Kurdu Kırtık sahnelenecek.

Seyirciler İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, internet sitesinden ve mobil uygulamasından biletlerini alabilir.

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