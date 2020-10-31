İlk James Bond hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada; aktörün Bahamalar'daki evinde, uykusunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Connery, aynı zamanda James Bond karakterini ilk canlandıran aktördü.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştu.

Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962),"Goldfinger" (1964),"Rusya'dan Sevgilerle" (1963),"Thunderball" (1965),"İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Oyuncu, yedi James Bond filminde rol aldı. Roger Moore ile en çok James Bond filminde boy gösteren aktördü.

ALZHEIMER İDDİALARI

Sean Connery’nin 2013 yılında Alzheimer hastalığına yakalandığına dair söylentiler ortaya atıldı.

İddiaların kaynağı olarak da yakın arkadaşı Sir Michael Caine'in bir Alman dergisine Connery’nin zaman zaman kafasının karıştığını ve hatırlama güçlüğü çektiğini söylemesi gösterildi.

Ancak Caine, daha sonra The Daily Record'a yaptığı açıklamada iddiayı reddetti.

Sir Michael Caine, yaptığı açıklamada, "Yaptığım yeni bir film için Almanya'da bazı röportajlar yaptım biri sözlerimi çarpıttı. Sean'ı birkaç yıldır görmedim ama karımla bu hafta doğum gününde onunla telefonda konuştuk ve çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMÜNÜ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Sean Connery, son açıklamalarından birini 2017 yılında kendisi gibi James Bond'u canlandıran Roger Moore'un ölümünün ardından yapmıştı.

Connery, konuyla ilgili, "Roger'ın ölümünü duyduğuma çok üzüldüm, şakalar ve kahkahalarla dolu, Hollywood standartlarına göre alışılmadık derecede uzun bir ilişkimiz oldu. Onu özleyeceğim" demişti.

"HEYECANLANDIRAN BİR TİP"

Aslında 'James Bond'u canlandırması için Sean Connery, hiç düşünülmemişti. Yazarı Ian Fleming, rolü 'David Niven'in canlandırmasını istedi.

Yapımcıları Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli ise Cary Grant, James Mason, Patrick McGoohan, Trevor Howard veya Christopher Lee'yi düşünüyordu.

Albert R. Broccoli'nin eşi Dana Broccoli Sean Connery'nin kadınları oldukça heyecanlandıran bir tip olduğunu söyledi. Bunun üzerine de 'James Bond' rolü Sean Connery'ye verildi.

Connery, 1999'da People Dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmişti.

ÖDÜLLERİ

Bafta Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Gülün Adı)

Oscar Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dokunulmazlar)

Altın Küre Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dokunulmazlar)

SELAHADDİN EYYUBİ'DE ROL ALACAKTI

Yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.

1974'te çekilen Şark Ekspresi'nde Cinayet adlı filmin bir bölümü İstanbul'da çekilmiş ve aktörde yapımda rol almıştı.

Sean Connery, 1963 yapımı James Bond filmi "Rusya'dan Sevgilerle"de rol arkadaşı Daniela Binachi ile görülüyor.

EGE KIYILARINDA TATİL YAPMIŞTI

Connery, 2005 yılında eşi Micheline ile birlikte tatil için Türkiye'ye gelmişti. İkili, İstanbul ve Ege kıyılarında tatil yapmıştı.

Aktör, Ağustos ayında 90. yaş gününü kutlamıştı.

Kaynak: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 19:46