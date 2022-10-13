İngiliz kanal Hitler'in tablosunu satın aldı

Art Trouble (Sanat Sorunu) adlı programda çılgın dahi Pablo Picasso, reşit olmayan çocuklara cinsel tacizden hüküm giyen ressam ve televizyon yıldızı Rolf Harris ve kendi kızlarına cinsel istismarda bulunan heykeltıraş Eric Gill gibi isimlere de yer verileceği duyuruldu.

Program, sanat eserini sanatçıdan ayrı değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini irdelemeye hazırlanıyor. Bunun ardından seyirci, eserlerin yok edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Söz konusu tablonun Hitler'e ait olup olmadığı tartışma konusu. Channel 4, eserlerin "saygın müzayede evlerinden" bir sanat uzmanı yardımıyla satın alındığını bildirdi.

Bu ay yayımlanacak programın sunucusu Jimmy Carr, seyirci yok etmeye karar verirse Nazi liderinin eserini alev makinesiyle yakacak.

Kanalın program yapım direktörü Ian Katz, seyirci Hitler'in resmini kurtarmayı seçerse eserden "uygun şekilde" kurtulacaklarını söyledi.

Katz, şovun konseptiniyse şöyle anlattı:

Her sanat eserinin bir savunucusu var. Yani Hitler'in bir savunucusu olacak. Hitler'i değil de onun ahlaki karakterinin, bir sanat eserinin var olup olmamasını belirlememesi gerektiğini savunan biri olacak.

Kaynak: Independent Türkçe