İranlı Kaşkay Türkü ünlü dil bilimci Esedullah Merdani Rahimi vefat etti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da Kaşkay topluluğunun "manevi babası" olarak bilinen Merdani, bugün akciğer hastalığı nedeniyle Efzar kentinde hayatını kaybetti.

Merdani, pazartesi günü Kaşkay Türklerinin yoğunlukta bulunduğu Şiraz kentinde defnedilecek.

Kaşkay Milli Hareketi'nin kurucusu Merdani, Kaşkay Sözlüğü, Kaşkay Ata Sözleri, Kaşkayca Öğrenme Kitabı gibi Kaşkay dili alanında eserler kaleme aldı.

Nüfusu yaklaşık 80 milyon olan İran'da, 30 milyon civarında Türk'ün yaşadığı öne sürülüyor. Çoğunluğu Şiraz kenti ve çevresinde yaşayan Kaşkayların nüfusunun 3 milyon civarında olduğu belirtiliyor.