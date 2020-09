İş hayatı, müzik ve kişisel gelişimi harmanlayan öyküler: Gülişken

Pandemi süreci, tüm dünyada iş yaşamını kökten etkiledi. 25 yıllık çalışma hayatında yaşadıklarını aldığı eğitimlerin kendisine kazandırdığı bakış açısıyla harmanlayan Alper ALMELEK, ‘Gülişken’ adlı kitabında yer alan ve akıcı bir üslupla kaleme aldığı beş öyküyle, iş yaşamında pandemi öncesi yaşananları kimi kez muzipçe bazen de duygulandıran bir dille hatırlamamızı sağlıyor.

ABD’de University of Southern Maine’de Siyasal Bilimler ve Müzik eğitiminin ardından iş yaşamına atılan ve 19 yılın ardından Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA, MIT Boston’da ‘Liderlik ve Girişimcilik’ Sertifika Programı, son olarak da Said Business School, University of Oxford’da ‘Organizasyonal Liderlik’ üzerine tezli ve yarı zamanlı Postgraduate Diploma Programı’na katılarak üstün başarıyla mezun olan Alper ALMELEK, ABD Senatosu’nda staj ile başlayan kariyerini aile işinde devam ettirmiş bir yönetici.

Özellikle “liderlik” üzerine eğitimler veren ve konuşmalarıyla TEDx’te de yer alan ALMELEK, Potink Kitap tarafından yayımlanan “Gülişken”deki beş farklı öyküde, işe alım proseslerinden, çalışanlarını yönetemeyen bir patrona, içimizdeki negatif duyguları dönüştürmekten, zaman yönetimine kadar hemen hepimizin hayatında yer alan kavram ve durumlara bazen eğlenceli bazen de duygulandıran bir dille değiniyor.

Her öykünün başında, okura o öyküde eşlik etmesi için bir müzik parçası öneren Alper ALMELEK, her öykünün sonuna da “yazarın notu” ibaresiyle öyküyü yazma süreciyle ilgili bilgiler içeren bölümler koyarak okuru bir anlamda öykünün yazılış serüvenine de ortak etmiş oluyor.

Kitap Adı: Gülişken

Yazar: Alper Almelek

Yayınevi: Potink Kitap

Hamur Tipi: 2. Hamur

Sayfa Sayısı: 184

Ebat: 13,5 x 19,5

İlk Baskı Yılı: 2020