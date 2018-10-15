İslam ve Bilim Çalıştayı'nda güncel sorunlar konuşuldu

Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından "İslam ve Bilim" konulu çalıştay düzenlendi.

GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfisi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Artık içtihat kapısı kapanmıştır." diyenlerin İslam kültürüne en büyük zinciri vurduğunu söyledi.

Değişime ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Karadaği, "Değişim deyince 'İslami hükümlerden çıkın.' demiyorum, yanlış algılamayın. Günün ihtiyaçlarına cevap vermek için aklımızı, fikrimizi kullanalım. Sadece dini kültürle yetinmeyin. Hem dünyevi hem de uhrevi kültürü bir arada yürütün. Çünkü dünyevi kitapları okumadan dini ilimlerin hikmetini anlayamıyoruz. Muhakkak işin özüne inebilmemiz için o kültüre değinmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karadaği, uzmanlık alanının İslam ekonomisi olduğunu ve bu konuda faaliyet gösteren bankalara 40 yıldır danışmanlık hizmeti de verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yaptığım bütün çalışmalarda ekonomik sıkıntıların çaresi İslam kültüründe yatıyor. 'Faizsiz banka olmaz. Bu bir ana kuraldır çünkü bankalar parayı çalıştırıp ondan gelir sağlamak istiyor.' deniliyor. Bu geleneksel bankacılığın maddiyata bakışıdır. Kutsal dinimizin bir ölçütü, kuralı vardır. İslamiyet'te para amaç değil, araçtır. Allah'ın buyruklarını yerine getirebilme, toplumun ihtiyaçlarını giderebilmek için muhakkak İslami ekonomiye dönmemiz gerekiyor."

"Ortak paramız olması lazım"

Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu düşüncelerini aktardığını ve kendilerine dolar baskısından kurtulabilmek için izlenecek yolu 13 maddede özetlediğini anlatarak, "Gelin tarihimize dönelim. Muhakkak para uygulamasından kurtulmamız gerekiyor. Para sistemi bir üretim kurumuyla kaynaştırılabilir. Yani ben ekonomik gelirimi belirli bir üretim alanına bağlıyorum. Katar'da biz bunu yaptık. Paralar fabrikalara, üretime, yatırıma gidiyor. Böylelikle faizden ve bankacılık sisteminden kurtuluyorsunuz. Dolara ve faize olan ihtiyaçtan kurtuluyorsun." diye konuştu.

Bugün geleneksel bankacılığın sömürüye dayalı olduğunu, elini verenlerin kolunu kurtaramadığını savunan Karadaği, "Elimizde denenmiş araçlar var. Niye biz onları uygulamıyoruz? Çok sayıda ülke var bugün doların baskısından kurtulmuş. Çin, İran, Rusya ve benzeri ülkeler... Niye bu ülkeler tek bayrak veya şemsiye altında toplanıp ortak bir para çıkarmıyorlar? Bizim ne New York'a ne de Washington'a ihtiyacımız kalır, bunu yapacak olursak. Bizim bir de ortak pazarımızın, ortak merkez bankamızın olması gerekiyor. Fonlarımızın olması gerekiyor, küçük ve orta ölçekli sanayiyi destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karadaği, kalkınma yolunu yakalamış Türk gençlerine bu fikirlerin muhakkak yayılması gerektiğini vurgulayarak, İslam uygarlığından alınacak çok şey olduğunu sözlerine ekledi.

"İslam medeniyeti bilgiye büyük önem atfediyor"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan ise çalıştayda, önemli konuların bilim insanlarının grup çalışmalarıyla masaya yatırılacağını söyledi.

Aslan, İslam medeniyetinin bilgiye büyük önem atfettiğine işaret ederek, "Seküler bir bilgi tanımı ve ilim anlayışının, bu ilme verilen değeri anlamakta zorlanacağını ifade etmek isterim. Müslümanlar olarak bu kültür ve bilim yolculuğunda, bütün dünyadaki medeniyetlerle farklı coğrafyalarda karşı karşıya gelmişiz. Onların meydan okumalarına muhatap olmuşuz." diye konuştu.

Katılımcıların çalışmalarıyla ortaya çıkacak bildirileri kitaplaştıracaklarını aktaran Aslan, "Ortaya çıkan eseri farklı dillerde de yayınlayarak bu alanda önemli bir misyonunu üstlenmenin mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Çalıştayın açılışına, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ile bazı üniversitelerin rektörleri, yurt içi ve dışından akademisyenler katıldı.

Konuşmaların ardından çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarında, "Dünden Bugüne İslam'da Bilimsel Gelişmeler", "İslam'da Sosyolojik Değişim ve Dönüşümler" ile "Küresel Yaşamda Müslüman Bilim İnsanlarının Yeri ve Önemi" temalı konular ele alındı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net