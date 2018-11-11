İstanbul’da 24 saat açık kütüphaneler listesi

İstanbul’da 24 saat hizmet veren kütüphanelere bir yenisi daha eklendi: Nevmekan Sahil.

Halk kıraathanesi mantığıyla hizmet veren Nevmekan oldukça konforlu şartlara da sahip. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Nevmekan Sahil’in kütüphanesinin geceleri öğrenciler için açık olacağı müjdesini verdi. “Çorbaya kal büte kalma” sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere ayrıca çorba, simit, çay ve kahve ikramı da yapılıyor.

İstanbul’da 7/24 hizmet veren diğer kütüphaneler ise şöyle:

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Fatih)

İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi (Şişli)

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi (Sarıyer)

Taksim Atatürk Kitaplığı (Beyoğlu)

İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi (Küçükçekmece)

Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros Kütüphanesi (Beşiktaş)

Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Beyazıt Meydanı)

Kaynak: Dünya Bizim