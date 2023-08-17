John Wick kim? John Wick karakterini kim oynuyor?

John Wick kim tarafından canlandırılıyor, başrol oyuncusunun adı nedir soruları izleyicinin ana gündemini oluşturuyor. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı film bilindiği üzere seri halinde çekilmişti.

JOHN WICK KİM?

"John Wick", 2014 yılında yönetmen Chad Stahelski tarafından çekilen ve başrolünde Keanu Reeves'in oynadığı bir aksiyon filmi serisidir. Seri, şiddet dolu sahneleri, stilize dövüş choreography'si ve John Wick karakterinin intikam hikayesi etrafında dönen aksiyon dolu senaryosu ile tanınır.

Ana karakter John Wick, emekli bir suikastçıdır. Eşi öldüğünde, ona veda etmek için son bir hediye olarak aldığı bir köpek verilir. Ancak, sokaklarda karşılaştığı bir grup gangster tarafından saldırıya uğrar ve köpeği öldürülür. Bu olay John Wick'i, intikam amacıyla suç dünyasının içine geri çeker.

Seri, yüksek tempolu aksiyon sahneleri, sofistike dövüş teknikleri ve John Wick'in suikastçı becerileri etrafında şekillenir. İlk filmi "John Wick" (2014) takip ederken, "John Wick: Chapter 2" (2017) ve "John Wick: Chapter 3 – Parabellum" (2019) gibi devam filmleri de yayınlandı. Seri genel olarak pozitif eleştiriler aldı ve Keanu Reeves'in performansı ile aksiyon choreography'si özellikle övüldü.

"John Wick" serisi, genişleyen bir evren ve suikastçılar alt kültürü etrafında dönen hikayesiyle bilinir. Serinin fanları, yaratılan dünyayı ve karakterleri genişleten yan ürünlerden, çizgi romanlardan ve video oyunlarından da keyif alabilirler.

Keanu Reeves'in başarılı performansı ve seriye özgü vizyoner aksiyon sahneleri, John Wick'i modern aksiyon sinemasının önemli karakterlerinden biri haline getirdi.

KEANU CHARLES REEVES KİMDİR?

Keanu Charles Reeves, 2 Eylül 1964 tarihinde Lübnan'da doğmuş, Kanadalı bir aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyendir. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiilidir. Reeves, Kanada'da büyüdüğü için kendisini Kanadalı olarak kabul eder ve üç ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Adı "Dağlardan esen rüzgâr" anlamına gelir.

Oyunculuk kariyerine Kanada'da "Hanging In" adlı yapım ile başlayan Reeves, 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda ve filmlerde yer aldı. İlk büyük stüdyo filmi "Youngblood" ile yeşil kart alarak Los Angeles'a taşındı. Daha sonra "River's Edge" ve "Bill & Ted's Excellent Adventure" gibi filmlerde önemli roller aldı. 1990'ların başlarında hem yüksek bütçeli yapımlarda hem de bağımsız filmlerde yer aldı.

1994 yılında "Speed" filmi büyük bir başarı elde etti ve Reeves'in popülerliği arttı. "The Matrix" (1999) ile Hollywood'da büyük bir yıldız haline geldi. Bu filmdeki başarısının ardından "The Matrix" serisinin devam filmlerinde de yer aldı.

Özel hayatında, kız arkadaşı Jennifer Syme ile olan ilişkisinden ölen bir kız çocuğu doğdu. Jennifer Syme daha sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Reeves'in motosikletlere ilgisi ve müzikle olan yakınlığı da bilinir. Aynı zamanda Dogstar adlı bir rock grubu bulunmaktadır. Reeves, kişisel yaşamında çeşitli zorluklarla karşılaşmış, ancak kariyeri boyunca birçok unutulmaz filmde yer alarak sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olmuştur.