Jurassic World: Dominion Çekimleri Covid-19 Önlemleriyle Başladı

Universal Pictures, çekimlerine Covid-19 salgınında başlanan Jurassic World: Dominion setinden fotoğraflar paylaştı. Setten gelen görüntülerde oyuncuların ve çekim ekibinin çalışma süresince uyguladığı Covid-19 tedbirleri görülüyor.

The New York Times‘ta yayınlanan fotoğraflarda Claire Dearing rolündeki Bryce Dallas Howard‘ın bebek dinozorları incelerken maske takması dikkat çekiyor.

“Biz ilk kobaylarız”

Şimdiye kadar oyuncuların hazırlık aşamasına pek dahil edilmediğini belirten Howard, setteki yeni güvenlik kuralları nedeniyle artık mikrofonu kendisinin takıp çekime hazırlandığını söyledi. Salgın döneminde sette olmaktan tedirgin olan aktris, “Bizi uçağa bindirebilmeleri için ikinci ve üçüncü görüşleri içeren protokolleri iyice anlamalıydık. Biz uçaktan atlayacak ilk kobaylarız” dedi.

Normalleşme döneminde seti açan Universal, çekimlere başlanmadan önce film ekibine 107 sayfalık Covid-19 güvenlik kılavuzu dağıttı. Set girişinde kızılötesi vücut ısısı tarayıcılarından geçen Jurassic World: Dominion oyuncuları ve yapım ekibi vakumlu paketlerdeki yemeklerini plastik bölmelerin arkasındaki maskeli görevlilerden alıyor.

Salgın şartlarında da olsa çekimlere dönmekten mutlu olan yönetmen Colin Trevorrow‘ın yorumu ise şöyle: “Yarattığımız bu küçük dünyada, dünyanın kalanını geride bırakabiliriz.”

Kaynak: frpnet.net