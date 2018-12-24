Kazakistan'da Türkoloji okuma salonu açıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önerdiği "Türk medeniyeti: Geçmişten Bugüne" projesi çerçevesinde açılan salonun açılış törenine, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ve Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin'in yanı sıra çok sayıda Türkolog ve davetliler katıldı.

Bakan Muhamediulı, burada yaptığı konuşmada, "Donatılan okuma salonunun halka hizmet etmesinin temel amacı, uzun zamandır bir arada yaşayan Türk halklarının ortak ruhani mirasını korumak, onu geniş bir yelpazede tanıtmak ve daha da geliştirmektir." dedi.

Törende Kazakça, Rusça ve İngilizce yayımlanan ve 3 bölümden oluşan "Türkoloji. Dünya Türkoloji Tarihi" kitabı tanıtıldı, “Kazakistan’da modern Türkoloji'yi Geliştirme” temalı konferans düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 16:30