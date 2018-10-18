Kazakistan Kahire'de Sultan Baybars Camii'ni restore edecek

Kazakistan'ın Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Başkenti Kahire'de bulunan Sultan Baybars camisinin yeniden inşasının başladığını açıkladı.

Mısır Eski Eserler Bakanı Khaled El Anani'ye göre arkeolojik ve mimari çalışmalar, yeraltı çalışmaları inşası tamamlandı.

Kazakistan'ın Mısır Büyükelçisi Arman Isagaliyev, Sultan Baybars Camii'nde restorasyon çalışmalarının sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caminin toplam maliyetinin 12 milyon dolar olduğu, rekonstrüksiyonu için 4,5 milyon dolar tahsis ettiği, Mısır'ın 100 milyon Mısır lirası (yaklaşık 5,6 milyon dolar) ile desteklediği belirtiliyor.

Caminin yeniden inşasının 1,5 yıl içinde tamamlanacağı varsayılıyor.

Memlûk Sultanı Baybars tarafından yaptırılan cami

Karakuş Meydanı'nda bulunan caminin kitabesine göre 1267 yılında yapımına başlanmış 1269'da tamamlanmıştır. Baybars, Yafa şehrini aldıktan sonra kalesinden elde ettiği mermer ve keresteleri caminin kubbe ve mihrabının yapımı için kullandırtmıştır. Cami Memluk hükümdarlarının Kahire'de yaptırdığı camilerden günümüze ulaşan en eski camidir.