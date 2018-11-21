Kırgızistan'da üniversiteler 'Kalbimizde Aytmatov' festivalinde buluştu

20'den fazla Kırgızistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üniversitesinden ekiplerin katıldığı Uluslararası Öğrenci Festivali Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi (BSU)'nde “Kalbimizde Aytmatov : sevgi ve gurur!” isimli etkinliğinde, büyük yazar Cengiz Aytmatov'un eserleri, dünyanın çeşitli dillerinde 16 farklı dilde sanat ve edebiyat türlerinde seslendirildi.

Kırgızistan, Rusya, Kazakistan, Çuvaşistan, Başakya ve Udmurtya üniversitelerinden çeşitli adaylar 400'ün üzerinde yaratıcı eseri, BSU'nun organizasyon komitesine sundu.

Aytmatov’un dünyadaki 16 dilde yaptığı çalışmalar: Korece, Türkçe, Arapça, Farsça, Japonca, İngilizce ve diğer diller büyük bir etki yarattı.

BSU'nun rektörü profesör Abdylda Musayev konuşmasında şunları söyledi:

Bir yazar ve düşünür olarak Aytmatov, tüm dünyayı yeteneğiyle ele geçiren bir gezegen ölçeği olgusudur. Bugünün öğrenci festivali, sadece Kırgızistan öğrencileri arasında değil, aynı zamanda Milletler Topluluğu'nun diğer ülkelerinden öğrenciler arasında Chingiz Aitmatov (Cengiz Aytmatov) ve Kırgız dilinin çalışmalarını popüler hale getirmek için güçlü bir ivme kazandı.

Festival, Aytmatov'un manevi vasiyetinin genç nesillere aktarılması, farklı milletlerin ve halkların gençliğinde ahlaki ortak insani değerlerin oluşumu için bir tür platform haline gelmiştir. BSU'nun festivali, dünyanın çeşitli dillerinde ve farklı dillerinde eşzamanlı olarak kullanılan seçkin bir ustanın eserleri üzerinde eşsiz bir platform haline gelmesiyle gerçekleşti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 10:08