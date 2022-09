Kızılderili sanatçı Oscar'dan 50 yıl sonra gelen özrü kabul etti

Marlon Brando’nun 1973 yılında "Baba" (The Godfather) filmindeki rolüyle kazandığı Oscar Ödülü'nü protesto amacıyla reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather, Oscar törenlerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 50 yıl sonra gelen özrünü, kendisi için düzenlenen özel etkinlikte kabul etti.



Şarku’l Avsat’ın yerel medyadan aktardığı habere göre Los Angeles’te Kızılderili insanlara adanan bir partide Akademi, Littlefeather’dan kamuoyu önünde özür diledi.



Apaçi ve Yaki olan Littfeather, 1973 yılında Akademi Ödülleri’nde ödül alan Marlon Brando yerine sahneye çıkmıştı. Littlefeather, The Godfather filmi ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı alan Brando’nun neden sahneye çıkmadığı açıklamış, sahnede yuhalanmıştı. Brando, film endüstrisinin yerli ABD halkına karşı davranışları nedeniyle sahneye çıkmamayı tercih etti.



Littlefeather, yaptığı konuşmada ‘etnik kimliği ile gurur duyarak’ sahneye çıktığını belirtmişti. Konuşmasında “Gerçeği söylemem gerektiğini biliyorum. Bazıları kabul eder, bazıları ise kabul etmez” ifadelerini kullanmıştı.



Littlefeather, Oscar gecesinde güvenlik güçlerinin oyuncu John Wayne'in sahneden ayrılırken kendisine fiziksel olarak saldırmasını engellediğini açıklamıştı.



Littlefeather, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Merhaba ben bir Apaçi'yim, aynı zamanda Amerika Yerlilerinin Olumlu Temsili Ulusal Komitesi'nin başkanıyım. Bu akşam Marlon Brando'yu temsilen buradayım. Sizinle şu an zaman kısıtı dolayısıyla paylaşamayacağım bu konuşmayı iletmemi benden istedi. Bu konuşmayı çıkışta basınla paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Maalesef Brando ödülü kabul etmeyeceğini söyledi. Ve bunun sebebi ise film endüstrisinin Amerika yerlilerine davranış biçimi olarak gösteriliyor. Umarım akşamınızı berbat etmiyorumdur, gelecekte kalplerimiz ile aklımız sevgi ve cömertlikle bir araya gelir. Marlon Brando adına teşekkürlerimi sunarım.”



2004'te hayatını kaybeden Marlon Brando, Kızılderili ve siyahların hakları için aktif olarak çalıştı. Hollywood sinemasının Kızılderililere karşı tutumunu pek çok yolla protesto etti.



Yaşanan olayların ardından Profesyonel Film Sendikası üyesi olan Littlefeather, bir daha oyuncu olmakta zorlandı zira yönetmenler, Littlefeather ile yolları ayırmaya karar verdi.



Akademi’nin eski Başkanı David Rubin, yaptığı açıklamada, Littlefeather’in gösterdiği cesaretin uzun süre kabul görmediğini belirtti ve yaptığı konuşmada “Cesaretiniz, uzun süre tanınmadı. Bunun için size en derin özürlerimizi ve hayranlığımızı sunarız” dedi.



Rubin, film endüstrisinin birçok kişinin cinsiyetçilik ve ırkçılık diye tanımladığı olaylar ile mücadele ettiği bir dönemde özür diledi.



Rubin, “Akademi ve sektör, bir dönüm noktasında” dedi.



Eylül 2021 yılında açılan Oscar Müzesi, ‘Rüzgar gibi geçti’ (Gone with the wind) filminde ırkçılık yapıldığı söylenen veya kadınlar ile azınlıkların film endüstrisindeki varlığı ile ilgili tartışmalar ile mücadele etme sözü vermişti. Akademi, Littlefeather’in 1973 yılındaki ünlü konuşmasına verilen tepki ile yüzleşeceğini belirtti.



Littlefeather, kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen “An Evening with Sacheen Littlefeather” adlı özel etkinliğe katılarak, "Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum. Şimdi, seyirciler arasındaki tüm Hintlilerin ayağa kalkmasını istiyorum. İnsanlarımıza bakın, birbirinize bakın ve hepimiz hayatta kalanlar olarak durduğumuz için gurur duyun" ifadelerini kullandı.



Littlefeather sözlerine şöyle devam etti:



"Lütfen, ben öldüğümde, gerçeğinizi her savunduğunuzda, benim sesimi, milletlerimizin ve halkımızın sesini canlı tutacağınızı her zaman hatırlatın. Ben Sacheen Littlefeather olarak kalacağım. Teşekkürler."

