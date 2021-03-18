Fransa, Gustav Klimt tablosunu iade ediyor

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Macar Yahudi bir ailenin koleksiyonunda yer alan ve 1938 yılında Avusturya’da Naziler tarafından zorla el konulan ünlü ressam Gustav Klimt’in bir tablosunu, gerçek sahiplerine iade edeceğini söyledi.

Bachelot, 1904-1905 tarihleri arasında Avusturyalı ressamın yaptığı "Rose Bushes Under Trees" (Ağaçların Altındaki Gül Çalıları) isimli tabloyu, soykırım mağduru Nora Stiasny’nin ailesine iade edileceğini söyledi.

Ulusal müze koleksiyonunun envanterinden Gustav Klimt gibi dünyaca ünlü usta bir ressamın eserinin verilmesi kararının kendileri için kolay olmadığını ifade eden Bachelot, buna rağmen tablonun gerçek sahiplerine iadesinden memnunluk duyduklarını ifade etti.

Bachelot, tablonun tarihi ile ilgili gerçek kanıtların yok olmasının iade sürecinin daha önce gerçekleşmemesine neden olduğu görüşünü dile getirdi.

Fransız bakan. " Yağmalanan eşyaların geri iadesi bir zorunluluktur. Bunu yapmak Cumhuriyetin şerefi, Fransa'nın onurudur.” dedi.

Film gibi hikayesi var

Tablo, 1911 yılında Stiasny’nin amcası Macar Yahudi koleksiyoncu Viktor Zuckerkandl tarafından satın alınmıştı.

Nora Stiasny, 1938 yılında Avusturya’da Naziler iktidarı ele geçirdiğinde, Yahudilere yapılan baskıların sonucu bu tabloyu değerinden çok ucuz bir fiyata satmak zorunda kalmıştı. Tabloyu, Nora Stiasny’nin eski sevgilisi ve Nazi parti üyesi olduğu saptanan Philipp Haeusler isimli bir sahsın satın aldığı belirlenmişti.

Tablo, 1980 yılında Fransa tarafından geçmişinden habersiz olarak İsviçre’deki bir galeriden Orsay Müzesi’nden sergilenmek üzere satın alınmıştı.

Stiasny ile eşi ve oğlunun 1942 yılında Belzec’teki toplama kampında veya Polonya'da Izbica'da kasabasında yaratılan bir Yahudi gettosunda öldüğü tahmin ediliyor.

Fransa, tabloyu, soykırımdan kurtulan Stiasny’nin kız kardeşi Hermine Mueller-Hofmann’nın varislerine iade edecek.

Kaynak: Euronews