Kosovalı öğrenciler Türk vakıf kültürü ile tanışıyor

Uluslararası alandaki faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha çok insana ulaşması için yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini artırmayı ve farklı gruplarla işbirliği yapmayı amaçlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü; vakıf medeniyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yayılmasını sağlamak için, Kosova Cumhuriyeti'nde öğrenim gören 16 Kosovalı üniversite öğrencisini, 13-19 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul ve Bursa’da ağırlayarak Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik bir dizi eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Ersoy ; “Bir derya olan Vakıf medeniyetimizi ülkemizde de görmelerine imkan sağlamak için kardeş coğrafyalardan kardeşlerimizi misafir etmeye de başladık” Projeye ilişkin açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kardeş coğrafyalardaki gençlerimizin Türk vakıf kültürünü tanıması, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği olan vakıf ruhu ve medeniyetinin özünü kavrayabilmesi için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş coğrafyalarda ecdad yadigarı eserlerimizin onarılması, yaşatılması ile her daim yanlarındayız ancak bir derya olan Vakıf medeniyetimizi ülkemizde de görmelerine imkan sağlamak için kardeş coğrafyalardan kardeşlerimizi misafir etmeyede başladık” dedi.

İSTANBUL VE BURSA’DA MİSAFİR EDİLEN KOSOVALI ÖĞRENCİLER YARDIMLAŞMA DUYGUSUNU DA YAŞADI…

Evrensel değerlere sahip Türk vakıf kültürünün tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Genel Müdürlüğün faaliyetleri, İstanbul ve Bursa’da ağırlanan misafir gençlere uygulamalı olarak gösterilecek.

Programda ilk olarak Genel Müdürlüğün kurduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Valide Sultan Vakıf Üniversitesini ziyaret eden öğrencilere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Konferans Salonunda tanıtım sunumu yapıldı. Bezmialem Valide Sultan Üniversitesi Hastanesinin vakıf geçmişi hakkında ve bu hastanede tedavi gören yabancı hastalar ile ilgili bilgi verildi. ÖĞRENCİLER KURU GIDA KOLİSİ VE YEMEK DAĞITIMLARINA KATILDI. Şefkat ve merhametle yoğrulan vakıf ruhunu yansıtan Mihrişah Valide Sultan İmareti ziyaret edilerek aşevi hizmetine ilişkin bilgilendirilen öğrenciler bilfiil çalışarak bu hizmette görev aldı. Kuru gıda kolisi yardımı ve evlere sıcak yemek dağıtımı, misafir gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Program kapsamında, İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından korunan ve ihya edilen vakıf eserlerini de ziyaret eden öğrenciler, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif, Süleymaniye Camii, Galata Kulesi, Üsküdar semtindeki kuş evleri (Ayazma Camii), Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii ve Yenikapı Mevlevihanesi’ni gezerken , Mihrişah Valide Sultan İmarethanesinde sıcak yemek dağıtımına eşlik etti. İlk olarak Kosovalı gençlerin ağırlandığı proje kapsamında Osmanlı coğrafyasındaki diğer ülkelerden de genç konukları ağırlamayı planladıklarını söyleyen Ersoy, “Gençlere vakıf bilincini ve ruhunu aşılamak öncelikli görevlerimiz arasında. Emanet aldığı ecdat yadigarı eserleri gelecek nesillere taşımayı düstur edinen bir kurum olarak, gençlere yönelik faaliyetlerimizi ve projelerimizi artırarak sürdüreceğiz.” dedi. Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy öğrencilerimiz ile yakından ilgilenerek, projeye katılan öğrencilerimize katılım belgelerini verdi. Misafir öğrenciler, programın ilerleyen günlerinde Bursa’da ise Ulu Camii ve çevresi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe ve Emir Sultan Camii, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Muradiye Külliyesi, Karagöz Evi Müzesi ziyaret edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, temsil ve idare ettiği 60 binden fazla mazbut vakfın hayır şartlarını yerine getirmek ve bu vakıflara ait kültür varlıklarını korumak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerinin tanıtılması, vakıf kültürünün yaşatılması açısından büyük önem arz ediyor. Ülkemizde olduğu kadar yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ve kültür varlıklarına yönelik projeler, çalışmalar yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü, uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını her geçen gün artırıyor.