Kriter dergisinin 78. sayısı çıktı

Asrın felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin hazırlıkları da sürüyor. İttifaklar adaylarını belirledi; Türkiye seçimlere dört cumhurbaşkanı adayı ile gidecek. Bu ayki söyleşimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarını, siyasetin gidişatını, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini ve dış politikaya dair görüşlerini bizlerle paylaştı.

Kriter dergisi olarak seçime katılacak partilerin ve ittifakların değerlendirmelerini içeren kapsamlı bir “siyaset ve seçim” dosyası hazırladık. Adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın profilini Nebi Miş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun profilini ise Bünyamin Bezci değerlendirdi.

Liderler etkili isimler olsa da ittifakların politika ve stratejilerinin önemi, seçmen nezdinde ortada. Zakir Avşar, deprem sonrası siyasette oluşan fay hattında Millet İttifakı’nın tavrını masaya yatırdı. Millet İttifakı’nın nasıl bir dış politika izleyeceğini Murat Yeşiltaş, ekonomi politikalarındaki kararsızlığını ise Levent Yılmaz kaleme aldı. Cengiz Alğan Türk solunun PKK ile ilişkisini ve kızıldan yeşile giden yolu anlatırken, Talha Köse, Kürt siyasetinin sancılı sürecini ve AK Parti’nin Kürt siyasetini, değişen sosyolojik yapının ışığında yorumladı.

Murat Yılmaz, Millet İttifakı’nın planlamasının kaçınılmaz sonucu olan başkanlık konseyini ve içerdiği istikrarsızlık potansiyelini, Gökmen Kantar da Millet İttifakı’ndaki pazarlıkların perde arkasını anlattı. Hüseyin Mercan, Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi’ndeki dönüşümü yorumlarken, Millet İttifakı’ndaki başlıklardan biri olan Suriyeler bağlamında mültecilik sorununu İbrahim Efe değerlendirdi.

Sosyal medyanın etkilerinin artık tartışılmaz olduğu günümüzde, seçim sürecindeki sosyal medya savaşlarını Yenal Göksun detaylarıyla ortaya koydu. Seçim sürecinin hız ve heyecan yüklü gündemi bittiğinde, ittifakların nasıl bir pozisyonda olacaklarına dair değerlendirmeyi Hamit Emrah Beriş sundu. Siyasi tarihimizde yaşanan ayrışmaları ve bugüne ulaşan Türkiye’yi okuyan İhsan Aktaş, seçmenlerin oy verme davranışlarına dair kapsamlı bir çerçeve sunarken, seçim güvenliğini Mert H. Akgün yazdı.

Seçimlerin bir diğer ayağı olan milletvekili seçimlerine hazırlıkta, partilerin vekil belirleme kriterleri ve şartlarından Metin Özkan bahsetti. Baki Laleoğlu ise Türkiye’de ve dünyada anketlerin neden yanıldıklarına dair tespitleri yaparken, bizzat anketlerin kendisinden yararlandı.

Yeniden ayağa kaldırılması için çalışılan deprem bölgesinde neler yapıldığını, son durumu, sahada ilk andan beri çalışmalarının başında olan Fatma Varank, deprem sonrasının önemli konularından olan enkaz ve atık yönetiminde yapılanları ise Eyyüp Karahan anlattı.

Türkiye gündemi soluksuz devam ederken dünyada da gündem hızlı akıyor. Normalleşme sürecinin son cephesini değerlendiren Muhittin Ataman, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki yaşananları; Hakkı Uygur ise Çin ve Rusya’nın etkisini dikkate alarak İran’ın dış politika hamlelerini yazdı.

Bu ayki kitaplığımızda SETA yayınlarından çıkan iki kitabın değerlendirmesini sizlere sunduk. Türkiye’deki belediyecilik yaklaşımının anlatıldığı 2000’li Yıllarda Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Reform adlı eser ile Türkiye’deki sosyal politikaların anlatıldığı Sosyal Politikalarda AK Partili Yıllar adlı eseri Mehmet Babacan değerlendirdi.