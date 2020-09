Kriter’in Eylül Sayısı Çıktı: Karadeniz’den Akdeniz’e Enerji Hamlesi

Zafer ve müjdeler ayı ağustosu geride bıraktık. Malazgirt zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hemen öncesinde müjdelenen Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağı keşfi, bizlere çifte bayram yaşattı. Şüphesiz bu keşif ve devamında gelecekler hem enerji tedariki konusunda Türkiye’nin elini rahatlatacak hem de cari açık probleminin çözülmesinde yardımcı olacaktır.

Koronavirüs salgınıyla birlikte iyice aşikar hale gelen küresel sistemdeki sarsıntılar devam ediyor. Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Libya’da her an yeni gelişmelere gebe. Neyse ki Türkiye, güçlü liderlik ve milletin desteği sayesinde ülke menfaatlerini korumak için her türlü senaryoya hazırlıklı.

Biz de Kriter’de Türkiye’nin bu kapsamlı mücadelesini kavramaya dönük bir sayıyla karşınızdayız. En önemli gündem maddelerinden Doğu Akdeniz’deki güç mücadelesini Nurşin Ateşoğlu Güney, Kemal İnat, Meryem İlayda Atlas, İrfan Kaya Ülger, İsmail Ediz ve Kevser Hülya Yurdakul farklı açılardan analiz etti.

BAE-İsrail anlaşması bölgedeki sıcak gelişmelerden biri. Bu anlaşmanın uzun vadede çok önemli sonuçları olacak. Bu çerçevede Muhittin Ataman, Ahmet Uysal, Cengiz Tomar, Mahmut Rantisi ve Mustafa Caner konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Belarus’taki son durumu Mehmet Çağatay Güler ve Libya’daki son gelişmeleri Emrah Kekilli yorumladı.

Türk ekonomisi bir yandan salgından en az hasarla çıkmayı hedeflerken diğer yandan da çok ciddi dış saldırıları bertaraf ediyor. Berat Albayrak liderliğindeki ekonomideki son gelişmeleri Prof. Dr. Kerem Alkin ile konuştuk. Alkin ekonomiye dair bilinmeyen birçok hususla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi cephesini memnun eden Karadeniz’den gelen güzel haberleri ise Yunus Furuncu ve İsmail Kavaz yorumladı.

Yaz aylarına rağmen iç siyasette de son derece hareketli bir dönemden geçiyoruz. Halime Kökçe, Nebi Miş ve Vedat Bilgin iç siyasetin nabzını tuttu. Türkiye’nin yeni yatırımlarla küresel oyuncu haline geldiği savunma sanayisini Rıfat Öncel kaleme alırken, tarımdaki son hamleleri Deniz İstikbal analiz etti.

ABD pandemiye karşı çok ağır bir sınav verirken seçim hazırlıklarına devam ediyor. Kemal Çelik ve Gloria Özdemir seçimler yaklaşırken Trump-Biden rekabetini ele aldılar. Talip Küçükcan ise Trük-Amerikan ilişkilerini irdeledi. Metin Erol ülkelerin sosyal medya için alternatif arayışlarını değerlendirirken Mehmet Akif Memmi yeni çıkan kitapları yazdı.