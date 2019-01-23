Kuba Mescidi'nin 'Çelebi' yazıları

İbrahim Ethem Gören/ Dünya Bülteni

Kuba Mescidi Sevgili Peygamberimizin (sav) Hicreti sırasında Medine ulaşmazdan önce konak yeri olan Kuba köyünde yapılan kutlu bir mescid, İslâm devletinin ilk ibadet yeri... Malum olduğu üzere Efendimiz (sav) Hicret yolculuğunda Medine'ye varmazdan önce Kuba köyünde Amr bin Afvoğulları'nda on dört gece misafir olarak kaldılar. İşte Kuba Mescidi bu misafirlik esnasında inşa edildi.

Hakkında Tevbe suresinde "İlk günden takva üzerine kurulan mescid" ayeti bulunan mescidi bazen binekli bazen de yaya olarak ziyaret eden Efendimiz Aleyhisselâm, Müslümanların Kuba Mescidi'ni ziyaretlerini "Kim evin­de gü­zel bir şe­kil­de ab­dest alır, son­ra Ku­bâ Mes­ci­di'ne ge­lir ve ora­da na­maz kı­lar­sa onun için um­re se­va­bı var­dır" hadisi ile teşvik etmiştir.

HASAN ÇELEBİ HOCA'NIN KUBA MESCİDİ'NDE 1400 METRE YAZISI VAR

Medine-i Münevvere'ye giden hac ve umre kafileleri tarafından ziyaret edilen Kuba Mescidi'nin kubbe ve kuşak yazılarında Hattat Hasan Çelebi'nin imzası var. Mescid-i inşa edenler, "Kuran-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı" düsturunca ibadethanenin kubbe ve kuşak yazılarını, dünyanın pek çok İslâm coğrafyasındaki camilerde olduğu gibi Kıbleteyn Mescidi'nde ve Mescid-i Nebevî'de de hat yazıları bulunan Reisülhattatîn Hasan Çelebi Hocaya yazdırmışlar.

YERYÜZÜ MESCİDLERİNDE ÇELEBİ İMZASI

Hasan Hoca Çin'den Amerika'ya; Güney Afrika'dan Rusya'ya oldukça geniş bir coğrafyaya onlarca hat sanatı ustası kazandırdığı gibi yeryüzünün hemen her kıtasındaki cami ve mescidlerin hat yazılarını yazmış... Bugün Almanya'daki Pfortzheim Fatih Camii'nde yahut Yuhannesburg'taki Cuma Camii'nde ya da Almatı'daki Merkez Cuma Camii'nde saf tutan Müslümanlar ellerini kubbeye doğru yükselttiklerinde avuç içlerine Hasan Hoca'nın kamış kaleminden neşet eden ilahi kelâmın nurları isabet edecektir.

ANLATILMAZ YAŞANIR...

Hasan Hocaya bir hasbıhalimizde hakkında ayet olan bir mekânın hat yazılarını yazmak nasıl bir duygu diye sorduğumda "Tabii bunlar, bu keyfiyet anlatılmaz, anlatılmaz, ancak yaşanır" demişti...

Hasan Hoca "anlatılmaz yaşanır" bir hissiyatla 1987 yılında Kuba Mescidi'nin yazılarını bir yılı aşkın bir sürede yazmış. Kuba Mescidi'nin kubbe ve kuşak bölümlerinde 1400 metrenin üzerinde yazısı var üstadların üstadı Hasan Çelebi Hoca'nın. Mescidin kalemişlerinde de Hasan Hoca'nın sanatkâr oğlu Mustafa Çelebi'nin imzası bulunuyor.

Yazılarda 80 tefe altın kullanılmış. Kuba Mescidi'ndeki yazıların 200 metresi sülüs; 1200 metresi de kufi yazı nevilerinden müteşekkil...

KUBA MESCİDİ'NDEKİ MERMERLER TÜRKİYE'DEN...

Kuba Mescidi'ndeki mermerler de Türkiye'den götürülmüş. Sülüs, celi sülüs, divani hat nevileriyle kaleme alınan yazıların bir kısmı duvara, bir kısmı da mermere nakşedilmiş.

TENEKE PLAKALARIN ALTINDAKİ KUFİ YAZILAR

Hasan Hocamız, "Kufi yazıların büyük bölümünü teneke plakaların üzerine yazdım. O plakalar duvarlara monte edildi. Bir gün gelir bu adamlar tenekeleri yerinden çıkarabilir mülahazasıyla hiç üşenmeden tenekelerin raptedileceği duvar satıhlarının üzerine de altına da aynı yazıyı tekraren yazdım. Teneke plakalar çıkarılsa bu sefer duvardaki kufi yazılarımız ortaya çıkacak" demişti mülakatımızda.

Hasan Hoca'ya, "Kuba Mescidi'ndeki yoğun çalışmaları esnasında, yazıların montajı sırasında, kaleşimi uygulamalarını yaparken fotoğraf çekebildiniz mi? diye sordum. "Bir defasında iskelede çalışırken fotoğraf çekelim dedik. Neredeyse bizi iskeleden indirip fotoğraf makinemizi elimizden alacaklardı. O dönemlerde fotoğraf işini çok sıkı takip ediyorlardı. Bugün ise Harem-i Şerif'te dahi herkes fotoğraf çekebiliyor" cevabını verdi.

Size de bir gün Kuba Mescidi'nde iki rekât namaz kılmak nasip olduğunda Kâinatın Efendisi'nin (sav) namaza durduğu yerleri tezyin eden celi sülüs ve sülüs Çelebi hatlarının kutlu iklimine kapılacak, önce gözleriniz sonra da ruhunuz duvarlardaki "güzeh he"nin içinde hapsolup öylece kalacaktır.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 15:24