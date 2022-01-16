Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuruç için taziye mesajı yayımladı

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağımız Kuruç'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.