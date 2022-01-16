Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuruç için taziye mesajı yayımladı
Gece saatlerinde yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı ve eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç için taziye dileğinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım" paylaşımında bulundu.
Kültür Sanat 16.01.2022, 10:48
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağımız Kuruç'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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