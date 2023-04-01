Londra'da "Kur'an'ın Bitkileri" sergisi açıldı

İngiltere'de bir botanikçi ve ressam, sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

İkili, Londra'da Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bitki ve meyvelerin resimlerinin yer aldığı bir sergi açtı.

Sergi, dünyada bu konseptte ilk olma niteliğinde.

Zeytin, sarımsak, nar, hurma ve kına gibi 25 bitki ile meyve yer alıyor.

Kur`an-ı Kerim`de adı geçen 25 bitki ve meyveyi inceleyip, resmettiler.

İngiltere`nin başkenti Londra`daki Kraliyet Botanik Bahçeleri, bugünlerde yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Adı, Kur`an`ın Bitkileri"...

Sergi,, sanatçı Sue Wickison ile botanikçi Şahine Gazanfer`in altı yıllık çalışmasının ürünü.

Kur`an-ı Kerim`deki bitkilere ilişkin kitap yazan botanikçi Şahine Gazanfer, Wilkinson`dan bunları resmetmesini istemiş.

Sergi, dünyada bu konseptte ilk olma niteliğinde. Zeytin, sarımsak, nar, hurma ve kına gibi 25 bitki ile meyve yer alıyor.

Londra`daki Kraliyet Botanik Bahçelerindeki bir diğer sergi ise Pakistan asıllı sanatçı Anila Quayyum Agha`ya ait.

"Tüm Çiçekler Benim İçin" adlı sergide ışık tekniği ve motifler iç içe. Lazerle kesilmiş ve tavandan sarkıtılan çelik küp üzerinde İslam sanatı ve mimarisinde kullanılan desenler göz alıyor.

Sergiler 17 Eylül`e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.