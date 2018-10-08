Mahir İz'in tavsiye ettiği kitap okuma listesi

Mahir İz, yüzlerce kimsenin hayatında yer etmiş, dönemi anlatan hatıratlarda kendine muhakkak yer bulmuş abide bir şahsiyet. Şahsen, hep böyle kimselerin kütüphanelerini merak ederim. Bu abide şahsiyetlerin yakınında bulunmuş kimselere ilk iş kütüphanelerinin ahvalini sorarım, eğer vefat etmişler ise kitapların akıbetlerini. Mahir İz de kitaplarını merak ettiklerimdendi. Bir kitapta (İsmail Özdoğan’ın “Dem Bu Demdir Demlen Bu Demden” adlı hatıralarında) karşıma Mahir İz’in aslında elinde pek de kitap bulundurmadığı bilgisi çıktı.

Mahir İz kendisine gelen kitapları etrafındakilere hediye edermiş. Elinde kitap tutmaması küçükken babasını yanan evleri önünde görmesinden. Mahir İz’in babası oldukça mühim bir adam ve çok güzel bir kütüphaneye malik. Bir gün babasına haber etmişler, sizin sokakta yangın var diye. Babası telaşla koşmuş sokağın başında yananın kendi evleri olduğunu görmüş. Bir tek “Kitaplarım!” demiş, başka hiçbir şey dememiş.

Kendisinin her Türk münevverinin okumasında büyük faydaları olan bir kitap listesi var imiş. İsmail Özdoğan’ın bahsi geçen hatıratında, İsmail Güleç tarafından aktarılan bu liste mevcuttu, buraya alalım. Liste dört parçalı: Dini Eserler, Edebi Eserler, Genel Kültür Eserleri, Tarihi Eserler.

Dini eserler:

Mahir İz – Tasavvuf

Hamidullah’ın bütün kitapları

A. Kemal Belviranlı - İslam Prensipleri ve Peygamberimiz Efendimiz

Mahmud Hakkı - Halid b. Velid

Bekir Topaloğlu - İslam’da Kadın

Muhammed Ebu Zehre - İslam’da Sosyal Dayanışma

Gazali’nin eserleri

Ali Özek - İslam’da İbadet

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Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:39