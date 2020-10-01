Mandabatmaz, Manda atsan batmaz!

Taha Bilen

İstiklal Caddesi’nde 1967’den bugüne uzanan bir damak tadının merkezi var. Sanmayın bu girişten sonra şaşalı, pek geniş bir mekânı anlatacağım… Üç metrekarelik kahve satan bir dükkândan bahsediyorum. Mehmet Akif’in vefat ettiği Mısır Apartmanı’nın tam karşısında Milli Şair’in adaşı ve ona tıpatıp benzeyen Mehmet Amca’nın mekânı burası...

Yoğun rivayet yoğun köpüğe dayalı



Rivayet odur ki; Dördüncü Murat kahveyi yasakladığında halk bu yasağa karşı bir çare bulmuş ve tiryakiliklerinden vazgeçmemişler. Kahve isteyen kişi kahveciye “bana bir Mandabatmaz” diyormuş. Tabi bu bir rivayet. Benim bu isim için ilgimi çeken ve beni gülümseten şey şu: “kahvenin köpüğü öyle yoğun ki, içine manda atsan batmaz!” Vallahi ben de buna inanıyorum, batmaz…

Merhum Faruk YücelGeçen yıl Hakk’a uğurladığımız Faruk Yücel ağabey de Mandabatmaz için kısa bir yazı yazmıştı. Onunda uğradığı bir mekânmış burası… Daha sonra bu yazıyı hatırlatan bir arkadaşım vesilesiyle ilk kez gitmiştim. O da neredeyse zorla. Çünkü gerçekten kahve seven biri değildim. Ki hala da oranın kahvesinden başka kahve içemiyorum. Türk halkı Karadeniz’de çay yetiştiğinden bu güne kadar çaycı bir millet nitekim. Bir misafirlikte, bir de kız istemeye falan gidince içilir çoğunlukla kahve. (kahve severleri ayrı tutuyorum.)

Daha güzeline rastladınız mı?

Mandabatmaz ocağı

Arkadaşımın zoruyla bu ilk gidişimden sonra, neredeyse her hafta gitmeye başladım Mandabatmaz’a. İsmet Özel’in, Dücane Cündioğlu’nun konferanslarının ve bazen güzel sinema gösterimlerinin adresi olan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin de mekana yakın oluşu, buraya her hafta uğramayı zevk haline getirdi.

Birçok kez ayakta kaldığım oldu, arkadaşlarımı getirip yer bulmadığım oldu, gerçekten kalabalık oluyor. Çoğunlukla yeni masa koydurarak bu işi hallettirdim ama siz siz olun, önce ya bir kişi gidin yada iki. Mehmet amcayla tanışın. Yedi sekiz küçük masanın etrafındaki tabureler, bütün kapasite bu. Üsteli dik bir sokaktasınız. Ama az sonra kahve geldiği zaman, bunların hiçbirini düşünmeye fırsat kalmıyor. Ben inanıyorum ki, kendisine kahve tutkunu, kahveden çok iyi anlarım diyenler Mandabatmaz’a gittiklerinde “hayatımda daha önce böyle güzel kahve içmemiştim” diyecekler.

Avangart adamların, bohemlerin bile son zamanlarda bir serzenişi var: “İstiklal Caddesi gittikçe Kapitalist bir yer haline geliyor!” Zaten öyle değil miydi? diyebilirsiniz, ama ben eski fotoğraflarına bile baktığımda çok da öyle olmadığı kanaatine vardım. Eğer yolunuz İstiklal’e düşerse Anadolu’nun toprağı gibi durgun, vakur, bilge yüzüyle sizi karşılayan Mehmet Amca’nın Mandabatmaz’ına bir uğrayın. Tam karşıdaki Mısır Apartmanı’na bakarak da Milli Şair’in ruhuna Fatiha okuyalım, İstiklal’de safları sıklaştıralım.

Kaynak: Dünya Bizim